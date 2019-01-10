Всероссийская федерация легкой атлетики подвела итоги 2018 года, определив лучших спортсменов. Барьерист Сергей Шубенков победил в номинации Лучший спортсмен. ВФЛА отметила его успехи, особо обратив внимание на обновление им рекорда России (12.92 секунды).

Всероссийская федерация легкой атлетики подвела итоги 2018 года, определив лучших спортсменов. Барьерист Сергей Шубенков победил в номинации "Лучший спортсмен". ВФЛА отметила его успехи, особо обратив внимание на обновление им рекорда России (12.92 секунды).Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене одержала победу в номинации "Лучшая спортсменка". В минувшем году она выиграла 25 турниров, в числе которых чемпионат мира в помещении в Бирмингеме, чемпионат Европы в Берлине, Континентальный кубок ИААФ и престижнейший турнир под эгидой ИААФ – "Бриллиантовая лига".Также отметим, что номинацию "Прорыв года" взял Тимур Моргунов, выступающий в прыжках с шестом. Лучшим молодым легкоатлетом ВФЛА признала Александра Комарова, являющегося рекордсменом России среди юношей в десятиборье.