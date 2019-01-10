Президент России провел телефонный разговор с канцлером ФРГ.
Об этом сообщили в Кремле.
Президент России провел телефонный разговор с канцлером ФРГ.
Об этом сообщили в Кремле.
В ходе переговоров главы двух стран обсудили ситуацию
в Сирии. В частности – создание конституционного комитета на основе договоренностей,
достигнутых в октябре 2018 года на четырехстороннем саммите в Стамбуле. В нем участвовали
Россия, ФРГ, Франция и Турция.
Ангела Меркель, судя по всему,
намерена начать исправлять свои дипломатические ошибки в отношении России. "Выражено
стремление наращивать усилия по содействию политическому процессу
в плотной координации с ООН в целях долгосрочного урегулирования
сирийского кризиса", – цитирует сообщение Кремля
Напомним, в конце декабря Владимир Путин и Ангела Меркель также обсудили ситуацию в Сирии в
ходе телефонного разговора. Отметим, что на Украине же хорошенько "врезали" канцлеру Германии и президенту Франции
после угроз российскому лидеру. Жалкие потуги Эммануэля Макрона и Ангелы
Меркель в Незалежной назвали смешными.
Как
писали "Дни.ру", перед
Новым годом европейские лидеры позволили себе шантажировать Владимира Путина. Глава
ФРГ и Макрон потребовали от президента России обеспечить свободное судоходство
в Керченском проливе и освободить задержанных украинских моряков. На эти
слова достаточно жестко отреагировали в Кремле.