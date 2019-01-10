Президент России провел телефонный разговор с канцлером ФРГ. Об этом сообщили в Кремле.

Президент России провел телефонный разговор с канцлером ФРГ.Об этом сообщили в Кремле.В ходе переговоров главы двух стран обсудили ситуациюв Сирии. В частности – создание конституционного комитета на основе договоренностей,достигнутых в октябре 2018 года на четырехстороннем саммите в Стамбуле. В нем участвовалиРоссия, ФРГ, Франция и Турция.Ангела Меркель, судя по всему,намерена начать исправлять свои дипломатические ошибки в отношении России. "Выраженостремление наращивать усилия по содействию политическому процессув плотной координации с ООН в целях долгосрочного урегулированиясирийского кризиса", – цитирует сообщение КремляНапомним, в конце декабря Владимир Путин и Ангела Меркель также обсудили ситуацию в Сирии входе телефонного разговора. Отметим, что на Украине же хорошенько "врезали" канцлеру Германии и президенту Франциипосле угроз российскому лидеру. Жалкие потуги Эммануэля Макрона и АнгелыМеркель в Незалежной назвали смешными.Какписали "Дни.ру", передНовым годом европейские лидеры позволили себе шантажировать Владимира Путина. ГлаваФРГ и Макрон потребовали от президента России обеспечить свободное судоходствов Керченском проливе и освободить задержанных украинских моряков. На этислова достаточно жестко отреагировали в Кремле.