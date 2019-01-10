Меган Маркл может стать не единственной королевской особой, которая родит ребенка в этом году. В британской прессе все чаще звучит сообщение о том, что Кейт Миддлтон тоже ожидает малыша.

Меган Маркл может стать не единственной королевской особой,которая родит ребенка в этом году. В британской прессе все чаще звучит сообщение о том, что Кейт Миддлтон тоже ожидает малыша.Герцог и герцогиня Кембриджские воспитывают троих детей:принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. Поклонники британской монархии уверены, что в большой семье скоро произойдет пополнение, и даже делают ставки.Четвертый ребенок станет шестым в очереди натрон. Фанаты уверены, что супруги последуют примеру королевы Елизаветы II, у которой тоже естьчетверо детей – Чарльз, Анна, Эндрю и Эдуард. Однако пока никто из поклонников не представил очевидных доказательств. носитобтягивающую одежду и не пытается скрыть живот. Герцогиня часто появляется на публике и посещает официальные мероприятия. Когдаона была беременна, то страдала от утренних болей и проводила много времени дома.Принцу Луи исполнилось только восемь месяцев, и врядли супруга Уильяма смогла так быстро восстановиться. Герцог и герцогиня стараются придерживаться возрастной дистанции между рождением детей. Так что необходимо подождать как минимум два года до появления четвертого ребенка. Но фанатам не стоит огорчаться. Вчерагерцогине исполнилось 37 лет, а, значит, у нее есть достаточно времени, чтобыродить еще одного наследника.