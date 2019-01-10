Надежда Кадышева дала откровенное интервью. Солистка легендарного ансамбля Золотое кольцо рассказала о том, как депрессия свела в могилу ее мать и младшую сестру и едва не свела ее с ума.

Надежда Кадышева дала откровенное интервью. Солистка легендарного ансамбля "Золотое кольцо" рассказала о том, как депрессия свела в могилу ее мать и младшую сестру и едва не свела ее с ума.Когда Надежде Кадышевой было десять лет, у нее умерла мать. Тогда врачи назвали причиной смерти сердечный приступ, однако сама артистка убеждена, что на самом деле родительницу погубила многолетняя депрессия. "Депрессию в те времена за болезнь не считали. А ведь это страшно: когда беспричинная боль, душевная тоска буквально сжигает сердце и приводит человека к ранней гибели. Маму она буквально извела", – рассказала Надежда Кадышева.При этом артистка отметила, что не знала, почему мать страдала. По мнению певцы, у ее мамы была благополучная жизнь: хороший муж, четыре дочери, собственный дом в деревне. Однако женщина скончалась, когда ей было чуть за 40 лет. Примечательно, что от той же депрессии умерла и младшая сестра Надежды Любовь.Она, писаная красавица, вышла замуж за моряка. А когда узнала, что ждет ребенка, была очень счастлива. Однако во время родов что-то пошло не так, медики занесли ей инфекцию, и началось заражение. К счастью, Любовь смогли спасти. Ей пришлось перенести несколько операций. В результате всех этих мытарств она и впала в депрессию. Смерть ребенка, у которого был врожденный порок сердца, сразил Любовь наповал, и она покончила с собой.Страшный рок настиг и саму Надежду Кадышеву. Когда ей было 30 лет, артистку ошарашили заявлением, что у нее рак и требуется срочная операция. Однако когда она оказалась на хирургическом столе, то никакой опухоли не обнаружили. Самое интересное, что вскоре после этого ситуация повторилась. "Господь будто испытывал меня на прочность и, когда я доходила до последней точки, даровал мне исцеление", – так интерпретировала эти события своей жизни артистка.Тем не менее, переживания из-за своего здоровья настолько "накрыли" певицу, что и у нее развилась депрессия. По словам Кадышевой, из-за постоянных тревоги и страха ее штормило от "безграничной вселенской печали" до "полной апатии"."Внутри все болело нестерпимо. Кажется, эта боль сжирает тебя всю, без остатка, ничего, кроме нее, не чувствуешь, а выкарабкаться из этого нет никаких сил. Легче физическую боль вынести, чем такое, когда мучаешься и боишься без причины – день за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем. Постепенно моя жизнь превратилась в непрекращающийся кошмар", – цитирует Надежду Кадышеву .Впрочем, артистка боролась с депрессией как могла: она посещала психотерапевта. ходила по другим врачам, пила различные препараты. Кстати, они же давали неприятный побочный эффект. Надежда Кадышева рассказала: "Выхожу на сцену, а перед глазами все кружится, в голове пустота, ничего не понимаю и не вижу. Как при этом я умудрялась петь зажигательные песни и танцевать – загадка. Видимо, действовала на автомате". В итоге, артистка нашла врача. который подобрал лечение и смог стабилизировать ее состояние.