На украинском телеканале, принадлежащем Петру Порошенко,
показали мультфильм, созданный президентскими агитаторами. Пытаясь донести до
зрителей в шутливой форме ситуацию с вручением украинской церкви томоса об
автокефалии, пропагандисты сели в лужу.
На украинском телеканале, принадлежащем Петру Порошенко,
показали мультфильм, созданный президентскими агитаторами. Пытаясь донести до
зрителей в шутливой форме ситуацию с вручением украинской церкви томоса об
автокефалии, пропагандисты сели в лужу.
Мультфильм получился серый и не смешной. Работу президентских
аниматоров раскритиковали
пользователи видеосервисов. Известный украинский журналист Анатолий Шарий назвал
творение пропагандистов мультфильмом для скотов.
Блогер
обратил внимание на грубое искажение исторических фактов. Например, в мультфильме
утверждается, что крещение Руси пошло с Украины. Есть в работе агитаторов
издевательства и над самим Порошенко, и над его подчиненными.
В
комментариях к видеоблогу Шария пользователи пишут: "Почему делают они, а
стыдно мне?", "Мультик реально
УЖАСЕН! Это настолько пошлое низкопробное …., что просто стыдно ДАЖЕ ЗА
ПОРОШЕНКО! ))) Это просто атас!", "Какая страна такие
и мультфильмы!"
Комментаторы
требуют назвать фамилии авторов этого мультфильма, но никаких выходных данных
его создатели почему-то не публикуют ни в начале, ни в конце. Вероятно, им
самим стыдно за то, что они придумали, нарисовали и озвучили.
Напомним,
что 5 января вселенский патриарх Варфоломей (как он сам себя называет) подписал
томос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ). На
следующий день в Стамбул прилетели Петр Порошенко и глава новой структуры Епифаний
Думенко, которым вручили документ.
После того, как томос доставили в Киев,
выяснилось, что он оформлен с грубыми нарушениями. Бумагу пришлось везти
обратно в Турцию и только сегодня, 10 января томос, наконец-то, вернулся в украинскую столицу.