На украинском телеканале, принадлежащем Петру Порошенко, показали мультфильм, созданный президентскими агитаторами. Пытаясь донести до зрителей в шутливой форме ситуацию с вручением украинской церкви томоса об автокефалии, пропагандисты сели в лужу.

На украинском телеканале, принадлежащем Петру Порошенко,показали мультфильм, созданный президентскими агитаторами. Пытаясь донести дозрителей в шутливой форме ситуацию с вручением украинской церкви томоса обавтокефалии, пропагандисты сели в лужу.Мультфильм получился серый и не смешной. Работу президентскиханиматоров раскритиковалипользователи видеосервисов. Известный украинский журналист Анатолий Шарий назвалтворение пропагандистов мультфильмом для скотов.Блогеробратил внимание на грубое искажение исторических фактов. Например, в мультфильмеутверждается, что крещение Руси пошло с Украины. Есть в работе агитаторовиздевательства и над самим Порошенко, и над его подчиненными.комментариях к видеоблогу Шария пользователи пишут: "Почему делают они, астыдно мне?﻿", "Мультик реальноУЖАСЕН! Это настолько пошлое низкопробное …., что просто стыдно ДАЖЕ ЗАПОРОШЕНКО! ))) Это просто атас!﻿", "Какая страна такиеи мультфильмы!"Комментаторытребуют назвать фамилии авторов этого мультфильма, но никаких выходных данныхего создатели почему-то не публикуют ни в начале, ни в конце. Вероятно, имсамим стыдно за то, что они придумали, нарисовали и озвучили.Напомним,что 5 января вселенский патриарх Варфоломей (как он сам себя называет) подписалтомос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ). Наследующий день в Стамбул прилетели Петр Порошенко и глава новой структуры ЕпифанийДуменко, которым вручили документ.После того, как томос доставили в Киев,выяснилось, что он оформлен с грубыми нарушениями. Бумагу пришлось везтиобратно в Турцию и только сегодня, 10 января томос, наконец-то, вернулся в украинскую столицу.