На юге Германии - в баварских Альпах - лавина высотой пять метров завалила деревню. На месте работают спасатели и спецтехника. По данным полиции к этой минуте - никто не пострадал. Но поисковая операция продолжается.

На юге Германии — в баварских Альпах — лавина высотой пять метров завалила деревню. На месте работают спасатели и спецтехника. По данным полиции к этой минуте — никто не пострадал. Но поисковая операция продолжается.Всего же по вине циклона "Беньямин" в Австрии и Германии за последние дни погибли уже 9 человек. Во многих населенных пунктах нет электричества, завалены дороги. В некоторых районах действует режим ЧС. Многие деревни буквально отрезаны от внешнего мира. Горнолыжные курорты массово эвакуируют, сообщает телеканал "Россия 24"."Обстановка катастрофическая. Сейчас брошены все силы, чтобы взять ситуацию под контроль. Видимость нулевая, бесконечные снегопады. Снег очень влажный, валятся деревья, закрыты основные трассы", — отметил Вольфганг Ржехак, глава окружной комиссии города Мисбах.Снег завалил и горы в Чехии и Словакии. Есть серьезная угроза схода лавин. На многих дорогах — закрыто движение автотранспорта. В Польше — более полутора тысяч человек остаются без электричества.Как прогнозируют синоптики, аномальные снегопады сойдут на нет только к концу недели.