Более 500 человек будут следить за безопасностью

Более 500 человек будут следить за безопасностьюВ крещенских купаниях, которые пройдут в ночь с 18-е на 19-е января, примут участие тысячи владимирцев. В областной столице, как и всегда, окунаться разрешили в 4-х местах: на Семязино, на озере Глубоком, в Заклязьменском пруду и в Гусинке.Всего во Владимирской области подготовят 51 купель (полный список опубликован ).«В ночь крещенских купаний обязательно будут дежурить спасатели, врачи и полицейские. Официальные места оборудуют в соответствии с установленными нормами, здесь дополнительно развернут палатки для обогрева и раздевалки», - поделились планами в «тревожном» ведомстве.Безопасность проведения крещенских купаний в 33-м регионе будут обеспечивать более 500 человек. И спасатели напоминают, что купание в несанкционированных местах опасно для жизни!