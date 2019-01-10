Вредная и избалованная – такую характеристику дали подписчики микроблога Кристины Асмус ее дочери. Неожиданные комментарии появились в посте, где актриса рассказала о грандиозном представлении, которое они смотрели с ребенком.

Вредная и избалованная – такую характеристику далиподписчики микроблога Кристины Асмус ее дочери. Неожиданные комментариипоявились в посте, где актриса рассказала о грандиозном представлении, котороеони смотрели с ребенком.Кристина выложила на своей странице в Instagram фотографию сдочерью после просмотра шоу "La Perle" в Объединенных Арабских Эмиратах. Артистка сообщила,что подобного представления еще не видела – по словам Асмус, оно былограндиозным.Среди подписчиков звезды "Интернов" нашлись икритики. Они определили по фотографии, что девочка выглядит избалованной ивредной. Кристина ответила на странный комментарий, назвав Настю самым вежливымребенком в мире.Напомним, что во время новогодних праздников Кристина Асмус впервые открыла для себя Дубай. Из-за этого она обратилась к поклонникам с "криком о помощи".Асмус поинтересовалась у фанатов, где лучше проводить время на знаменитом курорте. "Молю, кто был здесь или живет, пишииите!! ? Куда? Что? Как? Где? Кому? Зачем?", – написала она.Актриса написала, что собиралась попасть в Дубай давно, но получилось только сейчас. Кристина добавила, что у ее дочери на носу день рождения, и попросила поделиться идеями на этот счет.После просмотра грандиозного шоу и ее дочь в восторге. Актриса поблагодарила поклонников за советы. Асмус призналась, что сорвала голос, крича артистам "Браво!".