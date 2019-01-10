К прохожей подошел неизвестный и, угрожая предметом, похожим на нож, потребовал отдать сумку. Женщина испугалась и отдала личные вещи...

«Сотрудники УУР ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из УВД по САО и ОМВД России по Савеловскому району задержали приезжего, подозреваемого в совершении разбоя и грабежа», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В дежурную часть ОМВД России по району Аэропорт поступило заявление о грабеже. Мужчина сообщил, что к его 66-летней матери в Милицейском переулке подошел неизвестный и, угрожая предметом, похожим на нож, потребовал отдать сумку. Женщина испугалась и отдала личные вещи, после чего злоумышленник скрылся. Материальный ущерб составил 15 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий в Петровско-Разумовском проезде сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался безработный 27-летний приезжий.Также полицейские установили причастность задержанного к еще одному эпизоду противоправной деятельности. В тот же день злоумышленник, находясь на Полтавской улице, подошел к выходящей из такси женщине, толкнул ее в спину, отобрал сумку с личными вещами и скрылся. Потерпевшая обратилась в полицию. Материальный ущерб составил около 200 тысяч рублей.Следствием ОМВД России по району Аэропорт возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ «Разбой», дознанием ОМВД России по Савеловскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29