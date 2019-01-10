36-летний местный житель незаконно зарегистрировал приезжих, не предоставив им фактического места проживания, и заведомо зная, что проживать они там не будут...

Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Беговой выявили факт фиктивной постановки на учет иностранных граждан по месту их пребывания в Российской Федерации.Участковыми уполномоченными полиции ОМВД России по району Беговой г. Москвы в ходе проверки жилого сектора был выявлен факт нарушения миграционного законодательства Российской Федерации. Так, в одной из квартир, расположенной на улице Беговой, 36-летний местный житель незаконно зарегистрировал приезжих, не предоставив им фактического места проживания, и заведомо зная, что проживать они там не будут.По данному факту отделением дознания территориального ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29