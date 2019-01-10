Экс-заместитель главы Генштаба Военно-морских
сил Незалежной генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил о поддержке западными
союзниками. По его словам, их фиксация из космоса может помочь
украинским кораблям пройти в Азовское море через Керченский пролив.
Экс-заместитель главы Генштаба Военно-морских
сил Незалежной генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил о поддержке западными
союзниками. По его словам, их "фиксация из космоса" может помочь
украинским кораблям пройти в Азовское море через Керченский пролив.
Военный эксперт
отметил, что в любом случае Россия якобы потерпит фиаско на международной
арене. При этом он озвучил
"беспроигрышный" вариант для Украины в .
"Новые
попытки надо осуществлять, но с установкой видео– и аудиосредств контроля. И,
начиная с выхода из Одессы, транслировать все команды, все переговоры со всеми
российскими структурами", – цитирует Романенко UAportal. "А союзники нам
помогут с фиксацией прохода из космоса", — добавил он.
Он
уверен, что может быть всего два исхода. По мнению эксперта, украинские корабли
или пройдут дальше, или будут задержаны, но во втором случае это станет
доказательством "произвола" со стороны России. При этом он напомнил
задержание нашей страной украинских военных кораблей в ноябре в
Напомним,
25 ноября минувшего года три корабля ВМС Украины вторглись в территориальные
воды России в Черном море. При этом они не отвечали на запросы нашей погранслужбы.
Действия Киева были расценены Москвой как провокация. Позже суда, дерзко
направившиеся в Керченский пролив, были задержаны.