Экс-заместитель главы Генштаба Военно-морских сил Незалежной генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил о поддержке западными союзниками. По его словам, их фиксация из космоса может помочь украинским кораблям пройти в Азовское море через Керченский пролив.

Экс-заместитель главы Генштаба Военно-морскихсил Незалежной генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил о поддержке западнымисоюзниками. По его словам, их "фиксация из космоса" может помочьукраинским кораблям пройти в Азовское море через Керченский пролив.Военный экспертотметил, что в любом случае Россия якобы потерпит фиаско на международнойарене. При этом он озвучил"беспроигрышный" вариант для Украины в ."Новыепопытки надо осуществлять, но с установкой видео– и аудиосредств контроля. И,начиная с выхода из Одессы, транслировать все команды, все переговоры со всемироссийскими структурами", – цитирует Романенко UAportal. "А союзники нампомогут с фиксацией прохода из космоса", — добавил он.Онуверен, что может быть всего два исхода. По мнению эксперта, украинские кораблиили пройдут дальше, или будут задержаны, но во втором случае это станетдоказательством "произвола" со стороны России. При этом он напомнилзадержание нашей страной украинских военных кораблей в ноябре вНапомним,25 ноября минувшего года три корабля ВМС Украины вторглись в территориальныеводы России в Черном море. При этом они не отвечали на запросы нашей погранслужбы.Действия Киева были расценены Москвой как провокация. Позже суда, дерзконаправившиеся в Керченский пролив, были задержаны.