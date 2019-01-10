Фантомные боли по утраченным территориям не дают покоя украинцам. Крымский мост, открытый в мае прошлого года, как кость в горле у киевских радикалов. В Незалежной полно горячих голов, которые хоть сейчас готовы атаковать переправу.

Фантомныеболи по утраченным территориям не дают покоя украинцам. Крымский мост,открытый в мае прошлого года, как кость в горле у киевских радикалов. ВНезалежной полно горячих голов, которые хоть сейчас готовы атаковатьпереправу.Ноесть на Украине и те, кто призывает не спешить. Политолог Виктор Глебауверен, что Киев рано или поздно вернет Крым, но отбирать у Россиипереправу через Керченский пролив сразу после этого не нужно.В эфире телеканала ObozTVон заявил, что Украина возьмет под полный контроль тольков случае уничтожения России. "Крым – наш, но мост-то нет. Когда мызахватим, победим, поднимем украинский флаг над Кремлем – вот тогда всебудет наше", – сказал политолог.Поего словам, в случае возвращения полуострова Украины с юридическойточки зрения может рассчитывать лишь на часть Крымского моста от Керчидо острова Тузла.В конце ноября несколько украинских кораблей пытались прорваться из Черного моря в Азовское через Керченский пролив. Суда ВМС Незалежной остановились в непосредственной близости от Крымского моста, но позже были задержаны пограничной охраной ФСБ.Горькийурок ничему не научил руководство страны. В Киеве заявили, чтопродолжат пользоваться портами на Азовском море и будут и дальшеотправлять корабли через пролив. В Москве не исключили очередныхпровокаций у .Пристальноза трассой через Керченский пролив наблюдают и США. Прошлой осеньювокруг Крымского моста отмечалась подозрительная активность американскихсамолетов-разведчиков.Автомобильноедвижение по переправе было открыто в середине мая прошлого года. Первымтрассу испытал президент России Владимир Путин. С того момента в обестороны по Крымскому мосту проехали 3,5 миллиона транспортных средств.Сейчас продолжается строительство железнодорожной части переправы через Керченский пролив. Ее возведение закончится в конце этого года.