Фантомные
боли по утраченным территориям не дают покоя украинцам. Крымский мост,
открытый в мае прошлого года, как кость в горле у киевских радикалов. В
Незалежной полно горячих голов, которые хоть сейчас готовы атаковать
переправу.
Фантомные
боли по утраченным территориям не дают покоя украинцам. Крымский мост,
открытый в мае прошлого года, как кость в горле у киевских радикалов. В
Незалежной полно горячих голов, которые хоть сейчас готовы атаковать
переправу.
Но
есть на Украине и те, кто призывает не спешить. Политолог Виктор Глеба
уверен, что Киев рано или поздно вернет Крым, но отбирать у России
переправу через Керченский пролив сразу после этого не нужно.
В эфире телеканала ObozTV
он заявил, что Украина возьмет под полный контроль только
в случае уничтожения России. "Крым – наш, но мост-то нет. Когда мы
захватим, победим, поднимем украинский флаг над Кремлем – вот тогда все
будет наше", – сказал политолог.
По
его словам, в случае возвращения полуострова Украины с юридической
точки зрения может рассчитывать лишь на часть Крымского моста от Керчи
до острова Тузла.
В конце ноября несколько украинских кораблей пытались прорваться из Черного моря в Азовское через Керченский пролив. Суда ВМС Незалежной остановились в непосредственной близости от Крымского моста, но позже были задержаны пограничной охраной ФСБ.
Горький
урок ничему не научил руководство страны. В Киеве заявили, что
продолжат пользоваться портами на Азовском море и будут и дальше
отправлять корабли через пролив. В Москве не исключили очередных
провокаций у .
Пристально
за трассой через Керченский пролив наблюдают и США. Прошлой осенью
вокруг Крымского моста отмечалась подозрительная активность американских
самолетов-разведчиков.
Автомобильное
движение по переправе было открыто в середине мая прошлого года. Первым
трассу испытал президент России Владимир Путин. С того момента в обе
стороны по Крымскому мосту проехали 3,5 миллиона транспортных средств.
Сейчас продолжается строительство железнодорожной части переправы через Керченский пролив. Ее возведение закончится в конце этого года.