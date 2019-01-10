Российские ученые работают над новой методикой лечения алкогольной зависимости. Они уверены, что важную роль в избавлении от пагубной привычки сыграют модифицированные кишечные бактерии.

Российские ученые работают над новой методикой лечения алкогольнойзависимости. Они уверены, что важную роль в избавлении от пагубной привычкисыграют модифицированные кишечные бактерии.Специалисты Центра доказательной медицины Первого МГМУ имениСеченова обнаружили бактерии кишечника, которые взаимодействуют с клетками печени. Эти микроорганизмы являются причиной развития цирроза, фиброза и рака у людей, которые страдаютот тяги к спиртному.Исследователи хотят модифицировать эти микробы, или изменить фенотип бактерий, чтобы они не смогли оказывать негативное влияние наклетки печени. По мнению ученых, это поможет предотвратить последствиячрезмерного употребления алкогольных напитков и даже снизить к ним тягу,передает "РЕН ТВ"."Регулярное употребление алкоголя приводит к психологическойи физической зависимости. Меняя спектр микроорганизмов в кишечнике, мы можеммодифицировать микрофлору так, что она будет меньше зависеть от алкоголя, и,как следствие, у человека станет уменьшаться желание выпить", - отметилруководитель Центра Чавдар Павлов.Ранее ученые из Калифорнийского университета установили, что люди, употребляющие алкоголь умеренно, живут дольше тех, кто полностью исключил спиртное из своей жизни. Для этого наблюдали за образом жизни и рационом 1,6 тысячи американцев на протяжении полугода.