Музыкант Александр Градский откровенно рассказал об
отношениях со своей гражданской женой Мариной Коташенко. По мнению певца, его избранница способна
заинтересовать мужчину намного богаче, моложе и красивее, чем он.
Музыкант Александр Градский откровенно рассказал об
отношениях со своей гражданской женой Мариной Коташенко. По мнению певца, его избранница "способна
заинтересовать мужчину намного богаче, моложе и красивее", чем он.
Несмотря на невзрачный вид исполнитель всегда старался
выбирать красивых, ярких женщин. "Можно не соответствовать киностандартам и
иметь успех у красивых женщин. Лично я пользовался успехом", – отмечал Градский.
Александр был женат трижды, но обрести свое счастье он смог только с
гражданской женой Мариной Коташенко, которая младше своего супруга на 31 год.
Артист вспоминает, что был очарован красотой девушки при первой встрече. "Я подъехал на машине к девушке, как мне
показалось, небесной красоты. Решил, если я с ней не познакомлюсь, никогда
этого себе не прощу", – передает его слова издание "Собеседник". На удивление
музыканта, Марина не только "не узнала его в лицо", но и вообще не знала, кто
он такой. Тем не менее она взяла его телефон и перезвонила спустя две
недели.
Они живут в гражданском браке уже 15 лет и воспитывают двоих
сыновей – Александра и Ивана. Градский признается, что обладает сложным характером, но его избраннице всегда удавалось смягчить конфликты. По мнению исполнителя, Коташенко могла найти себе более молодого и красивого мужчину. "Я далеко не самый
богатый человек, на которого могла бы рассчитывать Марина. С ее данными она
способна заинтересовать мужчину намного богаче, моложе и красивее, чем я.
Поэтому мне удобнее считать, что ей нравится быть рядом именно со мной", – заключил музыкант.