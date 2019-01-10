Музыкант Александр Градский откровенно рассказал об отношениях со своей гражданской женой Мариной Коташенко. По мнению певца, его избранница способна заинтересовать мужчину намного богаче, моложе и красивее, чем он.

Музыкант Александр Градский откровенно рассказал оботношениях со своей гражданской женой Мариной Коташенко. По мнению певца, его избранница "способназаинтересовать мужчину намного богаче, моложе и красивее", чем он.Несмотря на невзрачный вид исполнитель всегда старалсявыбирать красивых, ярких женщин. "Можно не соответствовать киностандартам ииметь успех у красивых женщин. Лично я пользовался успехом", – отмечал Градский.Александр был женат трижды, но обрести свое счастье он смог только сгражданской женой Мариной Коташенко, которая младше своего супруга на 31 год.Артист вспоминает, что был очарован красотой девушки при первой встрече. "Я подъехал на машине к девушке, как мнепоказалось, небесной красоты. Решил, если я с ней не познакомлюсь, никогдаэтого себе не прощу", – передает его слова издание "Собеседник". На удивлениемузыканта, Марина не только "не узнала его в лицо", но и вообще не знала, ктоон такой. Тем не менее она взяла его телефон и перезвонила спустя двенедели.Они живут в гражданском браке уже 15 лет и воспитывают двоихсыновей – Александра и Ивана. Градский признается, что обладает сложным характером, но его избраннице всегда удавалось смягчить конфликты. По мнению исполнителя, Коташенко могла найти себе более молодого и красивого мужчину. "Я далеко не самыйбогатый человек, на которого могла бы рассчитывать Марина. С ее данными онаспособна заинтересовать мужчину намного богаче, моложе и красивее, чем я.Поэтому мне удобнее считать, что ей нравится быть рядом именно со мной", – заключил музыкант.