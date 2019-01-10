Герцогиня Сассекская может скоро занять место королевы Елизаветы
II.
Меган Маркл станет новым покровителем Национального театра в Лондоне.
Герцогиня Сассекская может скоро занять место королевы Елизаветы
II.
Меган Маркл станет новым покровителем Национального театра в Лондоне.
Члены британской королевской семьи часто становятся покровителями
различных учреждений. Например, герцогиня
Кембриджская помогает в развитии и продвижении Национальной портретной галереи и Музея
Виктории и Альберта. Кейт Миддлтон в прошлом окончила Сент-Эндрюсский университет с дипломом бакалавра по специальности "история искусств".
Новость о том, что супруга принца Гарри будет сотрудничать с Королевским театром, появилась на официальном сайте учреждения несколько дней назад, но вскоре была удалена. Представители Кенсингтонского дворца пока никак не прокомментировали
эту ситуацию. Известно, что в прошлом месяце встретилась с режиссером
театра Руфусом Норрисом для обсуждения своей будущей роли.
Всех покровителей назначает сама королева. Она уверена, что герцогиня Сассекская идеально справится с новой задачей. В прошлом жена принца Гарри училась на театральном факультете в Северо-Западном университете и сыграла одну из ролей в сериале "Форс-мажоры".
Кроме того, Маркл будет сотрудничать с
благотворительным фондом в Нью-Йорке, который ежегодно жертвует около 3
миллионов фунтов на развитие Королевского Национального театра. Известно, что эта
организация помогла появиться таким фильмам, как "Боевой конь" и "Любители истории".
Ранее в британской прессе распространилась новость о том,
что создатели телешоу "Форс-мажоры" предложили герцогине появиться в одной из серий нового сезона. Взамен они пообещали передать много миллионов фунтов благотворительности. Однако позднее один из представителей сериала опроверг эту информацию и добавил, что "никогда не вернется на шоу".