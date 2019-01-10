Герцогиня Сассекская может скоро занять место королевы Елизаветы II. Меган Маркл станет новым покровителем Национального театра в Лондоне.

Герцогиня Сассекская может скоро занять место королевы ЕлизаветыII.Меган Маркл станет новым покровителем Национального театра в Лондоне.Члены британской королевской семьи часто становятся покровителямиразличных учреждений. Например, герцогиняКембриджская помогает в развитии и продвижении Национальной портретной галереи и МузеяВиктории и Альберта. Кейт Миддлтон в прошлом окончила Сент-Эндрюсский университет с дипломом бакалавра по специальности "история искусств".Новость о том, что супруга принца Гарри будет сотрудничать с Королевским театром, появилась на официальном сайте учреждения несколько дней назад, но вскоре была удалена. Представители Кенсингтонского дворца пока никак не прокомментировалиэту ситуацию. Известно, что в прошлом месяце встретилась с режиссеромтеатра Руфусом Норрисом для обсуждения своей будущей роли.Всех покровителей назначает сама королева. Она уверена, что герцогиня Сассекская идеально справится с новой задачей. В прошлом жена принца Гарри училась на театральном факультете в Северо-Западном университете и сыграла одну из ролей в сериале "Форс-мажоры".Кроме того, Маркл будет сотрудничать сблаготворительным фондом в Нью-Йорке, который ежегодно жертвует около 3миллионов фунтов на развитие Королевского Национального театра. Известно, что этаорганизация помогла появиться таким фильмам, как "Боевой конь" и "Любители истории".Ранее в британской прессе распространилась новость о том,что создатели телешоу "Форс-мажоры" предложили герцогине появиться в одной из серий нового сезона. Взамен они пообещали передать много миллионов фунтов благотворительности. Однако позднее один из представителей сериала опроверг эту информацию и добавил, что "никогда не вернется на шоу".