Настя Каменских прониклась испанским колоритом. Певица публикует фотографии с пляжей курортов Испании, ничуть не стесняясь своих пышных форм. Фанаты от фигуры артистки не в восторге.

Настя Каменских прониклась испанским колоритом. Певицапубликует фотографии с пляжей курортов Испании, ничуть не стесняясь своихпышных форм. Фанаты от фигуры артистки не в восторге.31-летняя украинская певица часто дает сольные концерты заграницей. Не так давно Настя выпустила трек на испанском языке Peligroso.Популярность артистки растет, а вместе с ней и число откровенных снимков в Instagram.На кадрах из Испании Настя позирует в белом бикини спайетками. Такой наряд подчеркивает пышныеформы артистки, которая недавно сравнила себя с американской звездой КимКардашьян.Сравнение с Ким поклонникам не понравилось – они заметили,что у американи попа подтянутая, а у Насти просто толстая. А последний снимокподвергся резкой критике за злоупотребление фотошопом."Ну куда ты так фотошопишь? Все растяжки замазываешьчто ли?", "Все уже поняли, что ты полненькая, хватит уже", "Ей,давай меньше фильтров", "Шикарный фотошоп", "Сновакупальник маленький, ну зачем такие снимки делать", – критикуюткомментаторы.Сама Настя отвечать на критику не стала. За звездузаступились преданные фанаты. Критикам указали, что Каменских вольнафотографироваться в костюмах, которые ей нравятся и публиковать любые снимки.