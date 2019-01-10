Специалисты Цзинаньского университета в Гуанчжоу (Китай) сделали любопытное открытие. Они пришли к выводу, что гигиена полости рта имеет прямое отношение к мужской половой функции.

Специалисты Цзинаньского университета вГуанчжоу (Китай) сделали любопытное открытие. Они пришли к выводу, что гигиенаполости рта имеет прямое отношение к мужской половой функции.исследовании приняли участие около 200 тысяч мужчин. Ученые выявилизакономерность: пренебрегающие чисткой зубов респонденты втроечаще сталкивались с эректильной дисфункцией, чем те, кто чистил зубы дважды вдень.Виною тому микроорганизмы вротовой полости, которые быстро размножаются в отсутствие гигиеническихпроцедур. Они повреждают кровеносные сосуды, что негативно влияет накровоснабжение полового члена, передает Daily Mail.Чтобыизбежать подобных проблем и не стать импотентом, представителям сильного поланеобходимо чистить зубы регулярно. Кроме того, нужно применять зубную нить.Ранее немецкие ученые выяснили, что занятие некоторыми видами спорта серьезно сказывается на потенции мужчин. Уровень тестостерона падаетдаже от занятий марафонским бегом, но самыми опасными видами оказались те, чтосвязаны с ездой.Какписали "Дни.ру", британские ученые выяснили, что мужской оргазм может быть опасен длязрения. Это происходит из-за задержки дыхания, поскольку во время сексакровеносные сосуды глазных яблок наполняются кровью и венозное давлениесетчатки резко увеличивается.