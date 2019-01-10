Новый год россияне встретили с новым налогом на добавленную стоимость.

Из-за повышения НДС с 18% до 20% рост цен на многие товары неизбежен. Некоторые производители уже отреагировали на увеличение налога.

Так выросли цены на некоторые смартфоны. Цены на свои продукты на российском рынке на 1,7% подняла компания Apple. Выросла стоимость некоторых продуктов Samsung: флагман Galaxy Note 9 подрос в цене более чем на 2%. При этом рост НДС — не единственная причина роста цен. Падение национальной валюты не может не сказываться на стоимости импортных товаров. Операторы сотовой связи также готовятся пересмотреть свои тарифные планы в сторону повышения.

Как пишет https://newdaynews.ru/, с начала года подорожали не только смартфоны, но и автомобили. Цены пересмотрели и автодилеры, и автоконцерны. В результате средняя цена нового автомобиля в России выросла на 5%. Сами участники рынка полагают, что корректировка цен не отпугнет клиентов, поскольку при средней стоимости авто в 1,5 млн рублей, повышение на 30-50 тыс. выглядит несущественным. Россияне же привыкли, что автомобили дорожают каждый год. Автостраховка тоже вырастет в цене, но уже из-за расширения тарифного коридора.

Привыкли россияне и к дрожанию бензина. С начал года розничные цены на топливо на автозаправках крупнейших компаний выросли на 60-79 копеек. Цены на бензин реагируют не только на повышение НДС, но и на рост акцизов.