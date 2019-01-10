Дело москвички Александры Лисицыной всколыхнуло российскую общественность. Мать троих несовершеннолетних детей уже почти два месяца томится в следственном изоляторе. Ей предъявлено обвинение в мошенничестве, но адвокаты уверены: доказательств вины у следствия нет, и уж тем более нет никакой необходимости держать женщину за решеткой. Несмотря на то, что за Александру вступились правозащитники, парламентарии, журналисты и многие другие неравнодушные люди, суд решил оставить ее в заключении. Общественность сдаваться не собирается и готова сделать все возможное, чтобы помочь многодетной матери вернуться к семье. Дни.ру разбирались в обстоятельствах резонансного дела.

Дело москвички Александры Лисицыной всколыхнуло российскую общественность. Мать троих несовершеннолетних детей уже почти два месяца томится в следственном изоляторе. Ей предъявлено обвинение в мошенничестве, но адвокаты уверены: доказательств вины у следствия нет, и уж тем более нет никакой необходимости держать женщину за решеткой. Несмотря на то, что за Александру вступились правозащитники, парламентарии, журналисты и многие другие неравнодушные люди, суд решил оставить ее в заключении. Общественность сдаваться не собирается и готова сделать все возможное, чтобы помочь многодетной матери вернуться к семье. "Дни.ру" разбирались в обстоятельствах резонансного дела.За решетку по доверенностиНачалась эта чудовищная история совершенно банально. Четыре года назад знакомый Александры Лисицыной предложил ей приобрести землю под жилищное строительство в Наро-Фоминском районе Подмосковья. Место было хорошее, да и цена гораздо ниже рыночной. Женщина не устояла перед заманчивым предложением и согласилась, пересказывает обстоятельства дела .Для совершения сделки с недвижимостью знакомый порекомендовал двух специалистов, которым многодетная мать выдала доверенности. Журналисты, разбиравшие детали произошедшего, отмечают, что этих людей покупательница не видела и полагалась лишь на рекомендации приятеля.Время шло, но посредники выходить на связь не спешили, поэтому Лисицына решила, что сделка сорвалась. К тому же знакомый, который порекомендовал женщине специалистов, вскоре умер, и многодетная мать оставила попытки приобрести землю.Жизнь Александры между тем шла своим чередом – она растила детей, преподавала английский язык в церковной школе. Обычная, ничем не примечательная московская семья. Все изменилось 13 ноября 2018 года. Вряд ли даже в страшном сне многодетная мать могла представить, что ее ждет.В тот день в квартиру Лисицыных, где проживали супруги и трое несовершеннолетних детей, постучали оперативники. Они обыскали жилище и задержали хозяйку, после чего Тверской районный суд Москвы оперативно избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу. 12 декабря Мосгорсуд оставил это решение без изменений.Обвинение, выдвинутое против Александры, очень серьезное. Следствие подозревает ее в мошенничестве – часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса. Якобы многодетная мать похитила девять земельных участков и тем самым причинила ущерб государству в лице Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) на 37 миллионов рублей.Правоохранители считают, что участки были незаконным путем выведены из состава лесного фонда. "Как стало ясно в дальнейшем, речь в обвинении идет о тех самых землях, которые Александра Лисицына так и не купила в 2014 году, лишь дала две доверенности на покупку обезличенной земли. Знать не знала, и вдруг оказалось, что эти самые девять подмосковных участков были по тем старым доверенностям "куплены" у некоего, также неизвестного ей лица и "оформлены" на ее имя", – пишет журналист Олег Лурье в своем .Какие ваши доказательства?Уголовное дело против многодетной матери мгновенно приобрело широкий общественный резонанс. Адвокаты Александры Лисицыной и поддерживающие ее представители общественности уверены, что никаких доказательств причастности женщины к мошенническим схемам следствие не предоставило.Защитники обвиняемой неоднократно отмечали, что Александру отправили за решетку лишь из-за доверенностей, которые она выдала четыре года назад, положившись на своего знакомого. Более того, утверждают адвокаты, никого из фигурантов дела многодетная мать не знала и никакой связи между ними не было.Указанные же в деле участки не принадлежали к лесному фонду и входили в землю населенного пункта, уверены юристы. В таком случае получается, что государство в лице Рослесхоза здесь вообще ни при чем и никакого ущерба не понесло. А раз так, то и состав преступления отсутствует, уверен Олег Лурье.9 января 2019 года в Тверском районном суде рассматривалось ходатайство адвокатов Александры об изменении ей меры пресечения с заключения на домашний арест. Помимо прочего, защита предоставила суду генеральный план села Селятино Наро-Фоминского района Подмосковья, где говорится, что указанные в деле земельные участки выведены из состава лесного фонда. Однако приобщить эти сведения к материалам дела судья отказалась.Неоправданная жестокостьНа помощь многодетной матери пришли, что называется, всем миром. За Александру Лисицыну поручились такие известные, влиятельные и уважаемые люди, как прославленный советский и российский ученый, профессор Артур Чилингаров, члены ветеранских организаций, депутаты Госдумы, члены Совета Федерации, правозащитники, журналисты и другие представители неравнодушной общественности.Все они просили суд отпустить многодетную мать из СИЗО и позволить ей на время следствия быть вместе с детьми. Было собрано огромное количество характеристик, подтверждающих, что Александра – добропорядочная гражданка.С личным поручительством за многодетную мать в суде выступил адвокат, член Совета при президенте России по правам человека Шота Горгадзе. Содержание Лисицыной под стражей юрист назвал необоснованным."Это совершенно неоправданная жестокость", – заявил адвокат.В своей подзащитной Горгадзе уверен, поэтому впервые в своей 20-летней адвокатской практике решился на смелый и благородный поступок – выступить личным поручителем, что если Александру отпустят под домашний арест, то она не сбежит и не будет препятствовать следствию. В противном случае Горгадзе готов сдать удостоверение и больше никогда не заниматься адвокатской практикой."В руководстве страны часто говорят о том, что держать людей под стражей до вынесения приговора недопустимо, – напомнил адвокат перед началом судебного заседания 9 января. – Несмотря на это, мать троих детей, женщина, которая обвиняется в совершении преступления ненасильственного характера, содержится в ужасных условиях в следственном изоляторе и лишена возможности общения с семьей".Ситуацию для Александры усугубляют серьезные проблемы со здоровьем. Женщина страдает сколиозом второй степени и нуждается в своевременной и профессиональной терапии. Физические боли, моральные мучения и невозможность побыть с семьей превращают каждый ее день в ужасающую пытку."Я хочу быть рядом с детьми"Зачем же следствию понадобилось бросать за решетку многодетную мать? Особо опасным преступником она не является, к уголовной ответственности не привлекалась и препятствий правоохранительным органам не чинила. Свою позицию следствие объясняет несколькими, прямо скажем, неубедительными тезисами.Будучи на свободе, Лисицына якобы продолжит заниматься преступной деятельностью, а то и вовсе скроется от уголовного преследования, уверены правоохранители. Сомнительно выглядит и опасение следствия, что Александра может уничтожить доказательства по делу.Адвокаты Лисицыной тезисы обвинения разнесли в пух и прах. "Какие доказательства? Земельные участки как стояли, так и будут стоять, они никуда не денутся. Доверенности тоже не уничтожить, ведь они хранятся у следователя. Какие доказательства остались у нее (Александры. – Прим. ред.) дома, которые не были изъяты правоохранительными органами во время обыска? Нет таких", – сказал Шота Горгадзе.Абсурдным юрист считает опасение следствия, что его подзащитная может скрыться. Он напомнил представителям обвинения о современных способах слежки, например, электронных браслетах. Вещь очень эффективная и, что самое главное, позволяющая отказаться от необходимости содержать человека в следственном изоляторе. Ведь обвиняемый постоянно будет в поле зрения правоохранителей. На разработку электронных браслетов из государственного бюджета ушли миллиарды рублей, однако следствие, сажая человека за решетку, по сути, заявляет, что деньги были потрачены впустую, сокрушается Горгадзе.Последним аргументом в пользу невозможности отпустить Лисицыну под домашний арест является отсутствие у нее официального дохода, а значит, возможности обеспечивать себя. Но и эта карта бита, поскольку мать обвиняемой выразила готовность содержать дочь под домашним арестом.Вооружившись железными аргументами, защита потребовала изменить меру пресечения и отпустить Лисицыну из СИЗО. Александре было предоставлено последнее слово. "Я просто хочу быть рядом со своими детьми", – сказала хрупкая женщина с печальными глазами.Борьба продолжаетсяВыслушав совершенно логичные доводы защиты, суд, тем не менее, отказался пойти навстречу адвокатам и отпустить их подзащитную под домашний арест. Александру оставили в камере следственного изолятора еще на полтора месяца – до конца февраля. "Суд оставляет без удовлетворения ходатайство защиты об избрании меры пресечения обвиняемой на более мягкое", – быстро проговорила судья подготовленный текст."Я не знаю, чем руководствуется суд, – не скрывал своей досады Горгадзе. – Скорее всего, мы имеем дело с порочным представлением о том, что следователь всегда прав, и если он просит продлить меру пресечения, то ее необходимо продлевать. Я считаю это совершенно неоправданным".Но сдаваться адвокаты и общественность не намерены. Защитники Александры готовы продолжить борьбу и обжаловать решение Тверского районного суда в других инстанциях. Хочется надеяться, что в отношении матери троих детей будет принято справедливое и гуманное решение.