Курьезный
инцидент произошел в международном аэропорту имени Даллеса (США). Очевидцы
сняли, как мужчина волочит за собой свою дочь.
Курьезный
инцидент произошел в международном аэропорту имени Даллеса (США). Очевидцы
сняли, как мужчина волочит за собой свою дочь.
Отец схватил девочку за капюшон куртки. Она не сопротивлялась и
спокойно "ехала" мимо багажной ленты со сложенными руками. Мужчина же выглядит
на кардах равнодушным.
Странную
пару сопровождала еще одна девочка – постарше. Можно предположить, что это была
вторая дочь пассажира, сообщает The Sun. Пользователей Сети видео очень позабавило.