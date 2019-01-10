Курьезный инцидент произошел в международном аэропорту имени Даллеса (США). Очевидцы сняли, как мужчина волочит за собой свою дочь.

Курьезныйинцидент произошел в международном аэропорту имени Даллеса (США). Очевидцысняли, как мужчина волочит за собой свою дочь.Отец схватил девочку за капюшон куртки. Она не сопротивлялась испокойно "ехала" мимо багажной ленты со сложенными руками. Мужчина же выглядитна кардах равнодушным.Страннуюпару сопровождала еще одна девочка – постарше. Можно предположить, что это былавторая дочь пассажира, сообщает The Sun. Пользователей Сети видео очень позабавило.