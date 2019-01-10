Александр Невзоров признался в своих чувствах, которые он
испытывает к президенту Украины. Журналист сказал, что восхищается заслугами
главы государства в деле получения украинской церковью томоса об
автокефалии.
Александр Невзоров признался в своих чувствах, которые он
испытывает к президенту Украины. Журналист сказал, что восхищается заслугами
главы государства в деле получения украинской церковью томоса об
автокефалии.
Невзорова уже давно не приглашают на российские центральные телеканалы
из-за его скандальных высказываний. Свою аудиторию ведущий популярной когда-то
программы "600 секунд" нашел на YouTube, где в режиме реального
времени периодически общается с интернет-пользователями.
Разговор во время последнего выхода Невзорова в эфир крутился
вокруг получения томоса украинской церковью. "Украина в этом вопросе получила
абсолютную независимость, и это огромная заслуга Петра Порошенко", – сказал Невзоров,
восхваляя президента-богохульника.
Одновременно с этим, Невзоров не задумываясь, произнес нацистское
приветствие. "Вот пишут мне "Слава Украине!". "Героям Слава!", пожалуйста. Вне
сомнений, что у меня нет совершенно никаких проблем с этим ответом", – отчеканил
журналист.
Напомним, что 5 января патриарх Варфоломей подписал томос о
предоставлении автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ). На следующий день
в Стамбул прилетели Петр Порошенко и глава новой автокефальной церкви Епифаний
Думенко, которым вручили документ. После того, как томос доставили в Киев,
выяснилось, что на нем расписались не все, кому это следовало сделать по церковным
правилам. Бумагу повезли обратно в Турцию.
Во время церемонии вручения томоса жена Порошенко, которую
президент взял с собой в Стамбул, неожиданно возбудилась. Пользователи соцсетей
обратили внимание на то, что в самый ответственный момент у Марины Порошенко
через кофту начали проступать соски.
В интернете также до сих пор обсуждают поступок Порошенко,
не свойственный истинно православному человеку. 25 декабря 2018 года он
поздравил украинских католиков (их в стране не более 5%) с Рождеством и, мало
того, призвал на войну с Россией божественные силы.
"Хотя нам грозит враг, хотя нашу страну и наш народ
хотят поработить другие, у нас нет страха. Мы рады, потому что рожденный Иисус
утешает и окутывает нас своей любовью", – сказал президент Украины.