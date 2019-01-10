Александр Невзоров признался в своих чувствах, которые он испытывает к президенту Украины. Журналист сказал, что восхищается заслугами главы государства в деле получения украинской церковью томоса об автокефалии.

Александр Невзоров признался в своих чувствах, которые ониспытывает к президенту Украины. Журналист сказал, что восхищается заслугамиглавы государства в деле получения украинской церковью томоса обавтокефалии.Невзорова уже давно не приглашают на российские центральные телеканалыиз-за его скандальных высказываний. Свою аудиторию ведущий популярной когда-топрограммы "600 секунд" нашел на YouTube, где в режиме реальноговремени периодически общается с интернет-пользователями.Разговор во время последнего выхода Невзорова в эфир крутилсявокруг получения томоса украинской церковью. "Украина в этом вопросе получилаабсолютную независимость, и это огромная заслуга Петра Порошенко", – сказал Невзоров,восхваляя президента-богохульника.Одновременно с этим, Невзоров не задумываясь, произнес нацистскоеприветствие. "Вот пишут мне "Слава Украине!". "Героям Слава!", пожалуйста. Внесомнений, что у меня нет совершенно никаких проблем с этим ответом", – отчеканилжурналист.Напомним, что 5 января патриарх Варфоломей подписал томос опредоставлении автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ). На следующий деньв Стамбул прилетели Петр Порошенко и глава новой автокефальной церкви ЕпифанийДуменко, которым вручили документ. После того, как томос доставили в Киев,выяснилось, что на нем расписались не все, кому это следовало сделать по церковнымправилам. Бумагу повезли обратно в Турцию.Во время церемонии вручения томоса жена Порошенко, которуюпрезидент взял с собой в Стамбул, неожиданно возбудилась. Пользователи соцсетейобратили внимание на то, что в самый ответственный момент у Марины Порошенкочерез кофту начали проступать соски.В интернете также до сих пор обсуждают поступок Порошенко,не свойственный истинно православному человеку. 25 декабря 2018 года онпоздравил украинских католиков (их в стране не более 5%) с Рождеством и, малотого, призвал на войну с Россией божественные силы."Хотя нам грозит враг, хотя нашу страну и наш народхотят поработить другие, у нас нет страха. Мы рады, потому что рожденный Иисусутешает и окутывает нас своей любовью", – сказал президент Украины.