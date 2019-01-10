Младшая сестра супруги британского принца Кейт Миддлтон –
Пиппа в последнее время пользуется популярностью у папарацци. Родственница
герцогини Кембриджской становится звездой мирового масштаба.
Младшая сестра супруги британского принца Кейт Миддлтон –
Пиппа в последнее время пользуется популярностью у папарацци. Родственница
герцогини Кембриджской становится звездой мирового масштаба.
уверена, что в наступившем, 2019
году, Пиппу Миддлтон ждет немыслимый успех. "Жизнь у нее невероятно яркая и бурная. Это можно сказать и о следующем
годе и вообще – это распространяется до конца ее жизни. Самое интересное, что каждый год
она только и набирает обороты. Следующий год богат на эмоции, впечатления и
события. Она даже выступит в роли провокатора и интригана, ну в хорошем смысле
этого слова", – заметила ясновидящая.
По мнению Абравитовой,
Миддлтон-младшая будет всячески поддерживать шумиху вокруг собственной персоны. "Многие
СМИ будут запускать про нее пиар-акции, и это все всколыхнет общественность, но
все равно все будут находится в постоянном ожидании чего-либо. Все будет веять
в воздухе в качестве слухов и не более. Истинную причину никак никто не сможет
разобрать. Она будет изображать из себя беременную. Рассказывать и о тайных
поклонниках. Будет всего и много. Ей не будет житься спокойно", – заметила
таролог.
Марианна
отмечает, что Пиппа не испытывает чувства зависти к Кейт, более того, младшая
сестра с жалостью смотрит старшую. "Конечно, год Свиньи – это ее год. Она будет и богата, и счастлива, и
здорова. Она постоянно будет веселиться и перед ней будет открыт весь мир. Да,
она счастлива, она может играть и жизнью, и людьми. Она играет собой и живет
так как она хочет. Многие мечты у нее сбываются, несмотря на то что ей повесили
ярлык, что она якобы в тени своей сестры. Она сама так не считает и не завидует
ей. Она считает, что сестра живет скучно. А Пиппа самодостаточна, и ее жизнь
идет по ее собственному проложенному маршруту. Уж кого-кого, а ее-то мы чаще
будем слышать и видеть в новом году", – рассказала Марианна Абравитова.