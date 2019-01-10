Младшая сестра супруги британского принца Кейт Миддлтон – Пиппа в последнее время пользуется популярностью у папарацци. Родственница герцогини Кембриджской становится звездой мирового масштаба.

Младшая сестра супруги британского принца Кейт Миддлтон –Пиппа в последнее время пользуется популярностью у папарацци. Родственницагерцогини Кембриджской становится звездой мирового масштаба.уверена, что в наступившем, 2019году, Пиппу Миддлтон ждет немыслимый успех. "Жизнь у нее невероятно яркая и бурная. Это можно сказать и о следующемгоде и вообще – это распространяется до конца ее жизни. Самое интересное, что каждый годона только и набирает обороты. Следующий год богат на эмоции, впечатления исобытия. Она даже выступит в роли провокатора и интригана, ну в хорошем смыслеэтого слова", – заметила ясновидящая.По мнению Абравитовой,Миддлтон-младшая будет всячески поддерживать шумиху вокруг собственной персоны. "МногиеСМИ будут запускать про нее пиар-акции, и это все всколыхнет общественность, новсе равно все будут находится в постоянном ожидании чего-либо. Все будет веятьв воздухе в качестве слухов и не более. Истинную причину никак никто не сможетразобрать. Она будет изображать из себя беременную. Рассказывать и о тайныхпоклонниках. Будет всего и много. Ей не будет житься спокойно", – заметилатаролог.Марианнаотмечает, что Пиппа не испытывает чувства зависти к Кейт, более того, младшаясестра с жалостью смотрит старшую. "Конечно, год Свиньи – это ее год. Она будет и богата, и счастлива, издорова. Она постоянно будет веселиться и перед ней будет открыт весь мир. Да,она счастлива, она может играть и жизнью, и людьми. Она играет собой и живеттак как она хочет. Многие мечты у нее сбываются, несмотря на то что ей повесилиярлык, что она якобы в тени своей сестры. Она сама так не считает и не завидуетей. Она считает, что сестра живет скучно. А Пиппа самодостаточна, и ее жизньидет по ее собственному проложенному маршруту. Уж кого-кого, а ее-то мы чащебудем слышать и видеть в новом году", – рассказала Марианна Абравитова.