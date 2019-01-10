Александра Бортич оказалась на краю света. Такое впечатление
сложилось у самой актрисы, да и у подписчиков, разглядывающих фотографии в
микроблоге Саши. Артистка путешествует с новым возлюбленным по Венесуэле.
Александра Бортич оказалась на краю света. Такое впечатление
сложилось у самой актрисы, да и у подписчиков, разглядывающих фотографии в
микроблоге Саши. Артистка путешествует с новым возлюбленным по Венесуэле.
Отношений с Евгением Савельевым – сыном депутата Валерия
Савельева – Александра больше не скрывает. Соцсети влюбленных полны снимков
объятий и поцелуев.
Саша и Евгений в компании друзей отправились в путешествие -
так что фоном для нежных объятий служат потрясающие пейзажи Венесуэлы. "Гора
Рорайма невероятна, как будто на Марс слетали!", написала актриса. Поклонники
в комментариях тоже оценили пейзаж на фотографии. "Похоже на край
света!", – поразились одни, другим пришла на ум аналогия с марсианским
ландшафтом.
Не отстает от Саши и ее молодой человек. Евгений постоянно
публикует фото Александры, в том числе их совместные снимки с родителями. Он уже
представил актрису маме и папе и, возможно, собирается в самом скором времени
жениться на возлюбленной.
Напомним, в прошлом году рассталась со своим мужем,
Вячеславом Воронцовым, более известным как рэпер Mezza. Звезда назвала свой
брак ошибкой. А к концу года перестала скрывать свой новый роман. Впервые Бортич и Савельев появились вместе на
светском мероприятии в конце ноября. А уже в декабре сама актриса опубликовала
в личном блоге их совместное фото, пишет издание "7Дней".