Александра Бортич оказалась на краю света. Такое впечатление сложилось у самой актрисы, да и у подписчиков, разглядывающих фотографии в микроблоге Саши. Артистка путешествует с новым возлюбленным по Венесуэле.

Александра Бортич оказалась на краю света. Такое впечатлениесложилось у самой актрисы, да и у подписчиков, разглядывающих фотографии вмикроблоге Саши. Артистка путешествует с новым возлюбленным по Венесуэле.Отношений с Евгением Савельевым – сыном депутата ВалерияСавельева – Александра больше не скрывает. Соцсети влюбленных полны снимковобъятий и поцелуев.Саша и Евгений в компании друзей отправились в путешествие -так что фоном для нежных объятий служат потрясающие пейзажи Венесуэлы. "ГораРорайма невероятна, как будто на Марс слетали!", написала актриса. Поклонникив комментариях тоже оценили пейзаж на фотографии. "Похоже на крайсвета!", – поразились одни, другим пришла на ум аналогия с марсианскимландшафтом.Не отстает от Саши и ее молодой человек. Евгений постояннопубликует фото Александры, в том числе их совместные снимки с родителями. Он ужепредставил актрису маме и папе и, возможно, собирается в самом скором временижениться на возлюбленной.Напомним, в прошлом году рассталась со своим мужем,Вячеславом Воронцовым, более известным как рэпер Mezza. Звезда назвала свойбрак ошибкой. А к концу года перестала скрывать свой новый роман. Впервые Бортич и Савельев появились вместе насветском мероприятии в конце ноября. А уже в декабре сама актриса опубликовалав личном блоге их совместное фото, пишет издание "7Дней".