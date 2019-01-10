Популярная телеведущая прокомментировала новость о разводе основателя
компании Amazon Джеффа Безоса с супругой Маккензи. Роза Сябитова считает, что женщина может столкнуться с трудностями при поиске нового избранника.
Популярная телеведущая прокомментировала новость о разводе основателя
компании Amazon Джеффа Безоса с супругой Маккензи. Роза Сябитова считает, что женщина может столкнуться с трудностями при поиске нового избранника.
Вчера, 9 января, глава интернет-компании сообщил о разрыве с супругой на своей
странице в Twitter.
Джефф отметил, что они будут общаться как друзья и вместе работать над
проектами. Супруги прожили в браке 24 лет. У пары есть четверо детей: трое родных сыновей и приемная дочь из Китая. Сейчас СМИ активно обсуждают сумму, которую получит Маккензи после развода. Известно, что Безос является сегодня самым богатым человеком в мире. Журнал Forbes оценил
его состояние в 150 миллионов долларов.
Ведущая программы "Давай поженимся" уверена,
что глава Amazon
сможет
быстро оправиться после разрыва и найдет себе спутницу благодаря своему капиталу.
"К нему еще очередь из молодых и красивых женщин, которым нужны его капиталы,
выстроится, да еще с большим удовольствием будут ему рожать", – передает ее
слова агентство "". Она также считает, что Джефф вряд ли теперь встретит женщину,
которая будет испытывать к нему искреннюю привязанность.
Что касается бывшей жены миллионера, то после развода она
не сможет найти себе избранника даже несмотря на огромное состояние. "С возрастом, особенно женщинам, в
независимости от того, сколько у нее денег, найти спутника жизни всегда трудно.
Более того, нужно говорить даже не о трудностях, а вопрос ставить несколько
по-другому: а зачем", – пояснила она. Сябитова считает, что Маккензи
нужно смириться со своим положением.
В конце телеведущая посоветовала россиянам решать подобные проблемы в молодом возрасте, чтобы потом не остаться одиноким в
старости. "Я всем рекомендую не разводиться в возрасте. Это не приводит ни к
чему хорошему. Самое главное, что стариться нужно с достоинством, и каждый
возраст имеет свой кодекс", – заключила .