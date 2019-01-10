Популярная телеведущая прокомментировала новость о разводе основателя компании Amazon Джеффа Безоса с супругой Маккензи. Роза Сябитова считает, что женщина может столкнуться с трудностями при поиске нового избранника.

Популярная телеведущая прокомментировала новость о разводе основателякомпании Amazon Джеффа Безоса с супругой Маккензи. Роза Сябитова считает, что женщина может столкнуться с трудностями при поиске нового избранника.Вчера, 9 января, глава интернет-компании сообщил о разрыве с супругой на своейстранице в Twitter.Джефф отметил, что они будут общаться как друзья и вместе работать надпроектами. Супруги прожили в браке 24 лет. У пары есть четверо детей: трое родных сыновей и приемная дочь из Китая. Сейчас СМИ активно обсуждают сумму, которую получит Маккензи после развода. Известно, что Безос является сегодня самым богатым человеком в мире. Журнал Forbes оценилего состояние в 150 миллионов долларов.Ведущая программы "Давай поженимся" уверена,что глава Amazonсможетбыстро оправиться после разрыва и найдет себе спутницу благодаря своему капиталу."К нему еще очередь из молодых и красивых женщин, которым нужны его капиталы,выстроится, да еще с большим удовольствием будут ему рожать", – передает ееслова агентство "". Она также считает, что Джефф вряд ли теперь встретит женщину,которая будет испытывать к нему искреннюю привязанность.Что касается бывшей жены миллионера, то после развода онане сможет найти себе избранника даже несмотря на огромное состояние. "С возрастом, особенно женщинам, внезависимости от того, сколько у нее денег, найти спутника жизни всегда трудно.Более того, нужно говорить даже не о трудностях, а вопрос ставить несколькопо-другому: а зачем", – пояснила она. Сябитова считает, что Маккензинужно смириться со своим положением.В конце телеведущая посоветовала россиянам решать подобные проблемы в молодом возрасте, чтобы потом не остаться одиноким встарости. "Я всем рекомендую не разводиться в возрасте. Это не приводит ни кчему хорошему. Самое главное, что стариться нужно с достоинством, и каждыйвозраст имеет свой кодекс", – заключила .