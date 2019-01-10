Недавно почивший музыкант Крис
Кельми оставил родственникам наказ. Последняя воля артиста поражает
воображение.
Недавно почивший музыкант Крис
Кельми оставил родственникам наказ. Последняя воля артиста поражает
воображение.
По решению близких церемония
прощания с Крисом Кельми была закрытой. Присутствовали жена, сын Кристиан и двое братьев.
В целом было около двадцати человек. Журналистов на панихиду не пустили.
Как рассказала подруга Кельми
поэтесса Маргарита Пушкина, написавшая когда-то хит "Замыкая круг", музыканта
кремировали. По завещанию Криса, прах не будет захоронен. "Его развеют над Атлантикой", – говорит литературный деятель.
Отметим, что Пушкина ранее
высказывалась по поводу того, что многим друзьям не разрешили проститься к
Кельми. "Боятся наплыва журналистов? Но где же они были, когда больного Криса
таскали по ТВ-каналам и выставляли в дурацком виде на потеху обывателям? Где
были близкие люди, если они такие близкие, когда Крису надо было помочь? Он
умер в одиночестве", – цитирует поэтессу .
Напомним, смерть 63-летнего
Криса Кельми наступила 1 января, после новогодней ночи. Тело музыканта было
направлено в морг. Сразу после того, как информация о кончине артиста попала в
прессу, поползли слухи, что музыкант погиб из-за своего пристрастия к алкоголю
и наркотикам. Говорили, что певец попросту спился.
Однако сотрудники морга, где
обследовали тело звезды, заявили, что смерть наступила по естественным причинам.
"Не от алкоголя. Там хроническое заболевание", – отмечали медики. Более
того, у Кельми были проблемы с сердцем.