Водитель и гражданин с переднего сидения, угрожая предметами, похожими на пистолет и нож, похитили у них мобильные телефоны...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Таганскому району задержали двоих мужчин, подозреваемых в разбойных нападениях на граждан.В полицию поступило заявление от 19-летнего молодого человека. Он сообщил, что неизвестные около одного из домов на площади Рогожской Заставы, угрожая предположительно пистолетом, похитили его мобильный телефон, после чего скрылись. Материальный ущерб составил более 71 тысячи рублей.Также в дежурную часть полиции поступили аналогичные заявления от двоих граждан. Они рассказали, что при выходе из одного из клубов на Рабочей улице, к ним обратился водитель такси и предложил подвезти до дома. Когда машина доехала до Международного бульвара и остановилась, водитель и гражданин с переднего сидения обернулись и, угрожая предметами, похожими на пистолет и нож, похитили у них мобильные телефоны. Материальный ущерб составил 18 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Таганской площади задержали подозреваемых – 24 и 25-летнего мужчин. У злоумышленников изъят автомобиль такси, предметы похожие на нож и пистолет, а также похищенное имущество граждан.Следствием ОМВД России по Таганскому району возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-15-61