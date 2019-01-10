Грубая публикация Максима Виторгана в соцсетях возмутила общественность. Артист позволил себе нецензурную брань.

Грубая публикация МаксимаВиторгана в соцсетях возмутила общественность. Артист позволил себе нецензурнуюбрань.В личном Instagram Виторганопубликовал черно-белый снимок. На фото запечатлен сам Максим, рукойуказывающий куда-то в сторону."Хотел подписать фото: "На ***с пляжа!", но подумал, что Мастера Универсального и Досконального АнализаКарточек Инстаграма (сокращенно : МУДАКИ) на радостях откусят себе хвост, ипоэтому подпишу просто: "За работу, товарищи! Сказочных профессиональныхдостижений вам! И да пребудет с вами дух трудовика! (здесь и далее орфография и пунктуация авторовсохранены. – Прим. ред.)" – подписал публикацию Виторган.Фолловеры артиста,которые до этого момента считали Максима интеллигентом были неприятноудивлены. Многие приняли матерщину Виторгана на свой счет. Поклонники отметили,что, скорее всего, артист утомился от грязных сплетен о нем самом и его супругетелеведущей Ксении Собчак. Знаменитости посоветовали закрыть аккаунт и немного отдохнутьот публичности."Грустно. Думала: умница,интеллигент. Подписалась, но созданный образ и реальность так отличаются.Максим, что вы своих подписчиков не уважаете. Это ясно. Тогда зачем? Доказатьнам ущербным, что мы мудаки, потому что подписались на вас?", "Попробуюсебя в роли анализатора карточек инстаграмма 😂👏 Чувствуется усталость от публичности, обязаловкиведения ИГ, но никуда не денешься с подводной лодки. Да ладно, все нормально.Фотка крутая!", "Поступите проще... закройте свой аккаунт! Или денежказа рекламу не позволит это сделать?!))))) 😂👎", – рассуждали интернет-обыватели.слову, некоторые поклонники считают, что Виторган "испортился" под влиянием Собчак.Совместная жизнь со скандальной телеведущей сделала актера хамоватым инесдержанным."Упоминание слов нах...,очень объединяет Вас с женой, а не стыдно вам перед родителями !", "Нуда, все вокруг мудаки а вы такие тонкие манипуляторы , наблюдатели. Выложилихренову тучу запутанных фото и потешаетесь над мудаками. Вы от своей жены такимхамовато назидательным подходом к людям заразились?" – писали комментаторы.Напомним, что недавно в Сети разгорелся настоящий скандал. Супруге Максима Виторгана Ксении Собчак активно приписывали отношения с режиссером Константином Богомоловым. Якобы телеведущая страстно целовалась с кинематографистом прямо на улице. Сама знаменитость никак не комментировала информацию, подогревая интерес к своей личной жизни.