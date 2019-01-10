Игорь Верник покинул Россию в гордом одиночестве. Шоумен решил отсидеться в горах – пока не утихнет скандал после его автородео по пешеходной зоне.

Игорь Верник покинул Россию в гордом одиночестве. Шоуменрешил отсидеться в горах – пока не утихнет скандал после его автородео попешеходной зоне.Актер выбрал для отдыха не жаркий пляж, а заснеженные склоныАльп. Верник утверждает, что отправился он туда один – он, мол, хочет "разгрузитьголову". Страдает ли шоумен на горнолыжном курорте от одиночества -неизвестно.Одно известно точно: 55-летний Верник не взял с собой 24-летнююАглаю Тарасову. С актрисой – звездой фильма "Лед" – у Игоря, послухам, закрутился роман после расставания девушки с сербским актером МилошемБиковичем.Аглая Тарасова сейчас нежится на пляже на островах в Карибском море. Компанию ейсоставили звездная мама Ксения Раппопорт и младшая сестра Соня. Слухи о романеАглаи с Верником появились неспроста: их не раз видели вместе на различныхмероприятиях нежно воркующими и обнимающимися.Скандал вокруг Игоря Верника разразился из-за того, что актерпрокатился на внедорожнике Range Rover по пешеходной зоне в Камергерскомпереулке. Артист ехал на иномарке прямо в гуще прохожих, а его охранникипросили всех разойтись, крича, что за рулем сам Верник.Позже шоумен пытался оправдаться – он объяснял, что всеголишь пытался попасть на парковку МХТ имени Чехова, где у него был запланированспектакль. Однако народ шуметь не перестал, так что актер счел за благо взятьотпуск и покататься на лыжах – пока все не уляжется, пишет "Экспресс-газета".