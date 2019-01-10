Игорь Верник покинул Россию в гордом одиночестве. Шоумен
решил отсидеться в горах – пока не утихнет скандал после его автородео по
пешеходной зоне.
Игорь Верник покинул Россию в гордом одиночестве. Шоумен
решил отсидеться в горах – пока не утихнет скандал после его автородео по
пешеходной зоне.
Актер выбрал для отдыха не жаркий пляж, а заснеженные склоны
Альп. Верник утверждает, что отправился он туда один – он, мол, хочет "разгрузить
голову". Страдает ли шоумен на горнолыжном курорте от одиночества -
неизвестно.
Одно известно точно: 55-летний Верник не взял с собой 24-летнюю
Аглаю Тарасову. С актрисой – звездой фильма "Лед" – у Игоря, по
слухам, закрутился роман после расставания девушки с сербским актером Милошем
Биковичем.
Аглая Тарасова сейчас нежится на пляже на островах в Карибском море. Компанию ей
составили звездная мама Ксения Раппопорт и младшая сестра Соня. Слухи о романе
Аглаи с Верником появились неспроста: их не раз видели вместе на различных
мероприятиях нежно воркующими и обнимающимися.
Скандал вокруг Игоря Верника разразился из-за того, что актер
прокатился на внедорожнике Range Rover по пешеходной зоне в Камергерском
переулке. Артист ехал на иномарке прямо в гуще прохожих, а его охранники
просили всех разойтись, крича, что за рулем сам Верник.
Позже шоумен пытался оправдаться – он объяснял, что всего
лишь пытался попасть на парковку МХТ имени Чехова, где у него был запланирован
спектакль. Однако народ шуметь не перестал, так что актер счел за благо взять
отпуск и покататься на лыжах – пока все не уляжется, пишет "Экспресс-газета".