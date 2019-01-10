Дело об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери пошло на пользу России, утверждает эксперт Украинского института будущего Илия Куса. По его мнению, произошедшее использует в свою пользу Кремль, который заинтересован в противостоянии с Западом. При таких раскладах Украину, ставшую субъектом международной политики, не ждет ничего хорошего.

Дело об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаляи его дочери Юлии в Солсбери пошло на пользу России, утверждает экспертУкраинского института будущего Илия Куса. По его мнению, произошедшееиспользует в свою пользу Кремль, который заинтересован в противостоянии сЗападом. При таких раскладах Украину, ставшую субъектом международнойполитики, не ждет ничего хорошего.В истории с отравлением Скрипалейэксперт по-прежнему относится скептически. У него осталось многовопросов, например, почему они не погибли, хотя вещество, которым ихпредположительно отравили, обязательно привело бы к летальному исходу."Я помню комментарий соизобретателя “Новичка”, который говорил, что этот химикат более смертоносный, чем американский “Викс”. Если он сильнее, то почему они не умерли?" – сказал Кус в интервью украинскому изданию "Апостроф".Эксперт остался недоволен реакцией западных стран на отравление Скрипалей. По его словам, многие ожидали, что США и Европа отреагирует жестко, однако их позиция была "недостаточно радикальной".Политологподчеркнул, что применение химоружия на территории иностранногогосударства равносильно агрессии. По мнению Куса, выгоду из этой темнойистории получила Россия, которая, уверен эксперт, заинтересована враскрутке противостояния с Западом.Понимаетли эксперт, что при дальнейшем ухудшении отношений Москвы, Вашингтона иБрюсселя, Киев не ждет ничего хорошего? Украина, ставшая заложникомзападной политики, будет и дальше находиться в очаге геополитическогопротивостояния. Это приведет к дальнейшему обнищанию населения, развалуинфраструктуры и еще большему закабалению Украины глобальнымифинансовыми институтами.Президент НезалежнойПетр Порошенко старательно раскручивает маховик противостояния сРоссией. Но дальнейшее ухудшение социально-экономической ситуации встране может привести к внутреннему взрыву и жесткому политическомукризису, который может привести к концу его президентства.Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что отравление Скрипалей было необходимо для введения новых санкций против России. Экономические ограничения связаны с ростом могущества и конкурентноспособности Москвы, и в мире не хотят с этим мириться, пояснил глава государства.