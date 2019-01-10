Некоммерческая организация ASTM утвердила в качестве международного стандарта парашютную систему для беспилотников Indemnis Nexus. Как ожидается, сертификация поможет сделать безопасной аэросъемку с мультикоптера в местах массового скопления людей, а также позволит уберечь дорогостоящую аппаратуру от поломки в случае потери управления.

Некоммерческая организация ASTM утвердила в качестве международного стандарта парашютную систему для беспилотников Indemnis Nexus. Как ожидается, сертификация поможет сделать безопасной аэросъемку с мультикоптера в местах массового скопления людей, а также позволит уберечь дорогостоящую аппаратуру от поломки в случае потери управления.Американская фирма Indemnis и DJI, один из ведущих производителей БПЛА, в 2017 году занялись разработкой промышленного стандарта и парашютной системы, которая смогла бы мгновенно раскрываться при возникновении какой-либо нештатной ситуации (в момент свободного падения или критического наклона). Результатом стал баллистический парашют Nexus, который выстреливает автоматически за 30 миллисекунд со скоростью около 140 км/ч.Во многих странах запуск малых летательных аппаратов над людьми запрещен — из-за опасений, что устройство может выйти из строя, упасть и нанести людям увечья. В частности, летать над скоплениями людей запрещает Федеральное агентство по гражданской авиации США (FAA), сообщает sUAS News.∎Летающих робокурьеров Google начнут испытывать в Финляндии читайте такжеИсключение составляют ситуации, когда профессиональный оператор может доказать, чтобы предприняты надежные меры для безопасного пилотирования. Благодаря международному стандарту убедить регуляторов в безопасности полета станет проще.