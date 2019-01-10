Акционист-эмигрант из России Петр Павленский 10 января предстает перед судом во Франции по делу о поджоге здания Банка Франции осенью 2017 года.

Акционист-эмигрант из России Петр Павленский 10 января предстает перед судом во Франции по делу о поджоге здания Банка Франции осенью 2017 года.Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировала радиостанция Radio France internationale.Отмечается, что вместе с Павленским перед служителями Фемиды в парижском Дворце правосудия предстанет бывшая соратница аукциониста Оксана Шалыгина. Их обвиняют в "порче имущества способом, угрожающим жизни людей".Дату вынесения вердикта Radio France internationale не уточняет.16 октября 2017 года Павленский, получивший в Пятой республике политическое убежище, совершил поджог здания отделения Банка Франции на площади Бастилии.Местная полиция задержала его и Шалыгину на месте проведения акции.Позже Павленский пояснил, что хотел разжечь революционный пожар во всем мире, а Банк Франции спонсировал правительство в борьбе с Парижской коммуной в 1871 году.После разбирательств его отпустили из следственного изолятора в сентябре 2018 года – под надзор полиции. Шалыгину освободили из-под ареста под подписку о невыезде в начале января 2018 года.Павленский известен в России скандальными перформансами, в основном, связанными с самоистязанием. Например, он прибил свои гениталии к брусчатке на Красной площади. Другой его громкой акцией стал поджог двери здания ФСБ на Лубянке, за что он был приговорен к штрафу в полмиллиона рублей.В мае 2017 года получил политическое убежище во Франции.