В нашей области насчитывают 415 аварийных многоквартирных домов

В нашей области насчитывают 415 аварийных многоквартирных домовЗа 2018 год из аварийных домов переехали 285 жителей области. Эта цифра - итог программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда.Не хватило денег?В этом году мероприятия по переселению жителей из аварийных домов финансировали из областного и местных бюджетов из-за того, что федеральный бюджет денег «не дал». О том, что регион в ближайшие 3 года не получит федерального финансирования на переселение, стало известно летом 2018 года при экс-губернаторе Светлане Орловой. Тогда региональные власти заявили, что на реализацию программы в областном бюджете ежегодно (с 2018 по 2020 гг.) будут закладывать по 181,4 млн рублей. При этом общая сумма необходимых средств - 4,7 миллиарда. Недостающие деньги - более 4 миллиардов рублей - придётся найти самим муниципальным образованиям.Зато сейчас пресс-служба обладминистрации заявляет, что с 2019 года федеральное финансирование программы переселения жителей из аварийного жилья в нашей области возобновят: на реализацию проекта в 2019-2024 годах для региона в федеральном бюджете предусмотрели 4,7 млрд рублей.Важная оговоркаОднако власти говорят, что финансовую поддержку из федерального центра предоставят с «оговоркой»: только для расселения аварийных домов, признанных таковыми с 1 января 2012 до 1 января 2017 года.А из зданий, признанных аварийными с 1 января 2017 по 1 января 2018 года (а это жилищный фонд площадью 35,4 тысячи квадратных метров), будут переезжать за счёт средств областного и местных бюджетов. Чтобы их расселить, необходимо 1,24 млрд рублей. В 2019 году в областном бюджете на эти цели предусмотрели более 100 млн рублей.По данным на 1 января 2018 года, в нашей области насчитывают 415 аварийных многоквартирных домов площадью 143,9 тысячи квадратных метров, в которых проживает 8,8 тысячи человек.В 2018 году в программе участвовали 23 муниципальных образования области. На расселение 437 человек из 206 жилых помещений общей площадью 7,5 тысячи квадратных метров выделили 216 млн рублей: обещанные 181 млн рублей из областного бюджета и 35 млн рублей из бюджетов муниципалитетов.Призыв о помощиМежду тем жители области, уставшие жить в разваливающихся домах, просят помощи у общественников. Людей интересуют те критерии, по которым определяют очерёдность переселения из ветхих и аварийных домов, включённых в соответствующую областную программу.Ещё одна проблема - нет чёткого нормативного определения понятия «ветхости», что допускает признание технического состояния, например, здания 100-летней давности как «условно-работоспособного».«Определять очерёдность переселения из ветхого и аварийного жилья - полномочия органов местного самоуправления. Однако они не всегда прозрачно их исполняют, создавая социальное напряжение в ситуациях, когда жилые помещения, подлежащие сносу и расселению, признанные таковыми более 6 лет назад, до сих пор стоят в неизменном виде, а их жильцам предлагают перезаключить договоры социального найма», - сообщают владимирские активисты.Некоторым жителям, которые ютятся в аварийных условиях, предлагают манёвренный фонд, качество которого не сильно отличается от их жилья. Звучит универсальный ответ на всё - не хватает денег.Общественники взяли на контроль решение вопроса о судьбе жителей аварийных домов и направили запрос в администрации муниципальных образований.Врио заместителя губернатора Владимирской области Александр Байер:«На сегодняшний день переселение завершили в 15 муниципальных образованиях: в городах Александрове, Владимире, Карабанове, Киржаче, Кольчугине, Костерёве, Муроме и Струнине, в посёлках Великодворский и Красная Горбатка, в сельских поселениях Второвское и Сергеихинское Камешковского района, Новлянское Селивановского района, Муромцевское Судогодского района и Ковардицкое Муромского района. К декабрю 2018 года новые дома или квартиры получили 285 человек из жилых помещений площадью 5,1 тысячи квадратных метров».