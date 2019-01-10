На Евровидении сегодня побеждают артисты,
которые не боятся выглядеть глупо на сцене. По этим параметрам, самый подходящий
кандидат на участие в конкурсе от России – Филипп Киркоров.
На "Евровидении" сегодня побеждают артисты,
которые не боятся выглядеть глупо на сцене. По этим параметрам, самый подходящий
кандидат на участие в конкурсе от России – Филипп Киркоров.
Победители нынешнего "Евровидения" – люди, которые
не боятся посмеяться над собой на сцене, даже выглядеть немного глупо. Это
артисты, которые умеют делать необычные запоминающиеся номера. К последним
клипам Филиппа Киркорова можно относиться по-разному – но, в то же время,
понятно, почему они набирают 50 и даже 100 миллионов просмотров.
"В них артист в определенной мере высмеивает себя и
стебется над всеми окружающими. Именно поэтому выиграли "Лорди" и
Кончита Вурст, а в прошлом году Нетта Барзилай, и почти выиграла несколько лет
назад Верка Сердючка. Киркоров говорит о том, что Бузова по всем параметрам
конкурсу подходит. Он безусловно прав, вынужден согласиться, это формат
"Евровидения" – за исключением одного "но". На этом
конкурсе кроме того, чтобы смеяться нам самим собой, нужно еще и хорошо петь
уметь вживую. А вот с этим у Оли большие проблемы", – сказал Дням.ру член
экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим
Манукян.
По словам эксперта, любая попытка послать в Израиль, где
пройдет фестиваль, просто победителей конкурса "Голос" будет обречена
на провал. Достаточно вспомнить Подольскую или Савичеву. Европейцы на этом
конкурсе голосуют за необычные персоналии и необычные шоу на сцене – а в этом
равных Киркорову в нашей стране сейчас просто нет, уверен Манукян. А вот
Украине надо посылать Верку Сердючку.
"Украина сейчас представила 16 финалистов внутреннего
отбора на этот конкурс. Все сплошь молодые исполнители. Их так ничему и не
научил прошлогодний провал Melovin. Не нужны Европе просто модные украинские
исполнители. Им Верка Сердючка нужна. Посылайте ее снова и победа будет ваша. У
нас Верки Сердючки нет, поэтому посылать нужно ", – заключил
эксперт.
Ранее Манукян заявил, что Филипп -идеальный
кандидат на поездку от России на "Евровидение" в Тель-Авив. Эксперт
отметил, что тусовка на песенном конкурсе уже давно считает Киркорова своим. Идея Манукяна возмутила некоторых музыкальных критиков.