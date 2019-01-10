На Евровидении сегодня побеждают артисты, которые не боятся выглядеть глупо на сцене. По этим параметрам, самый подходящий кандидат на участие в конкурсе от России – Филипп Киркоров.

На "Евровидении" сегодня побеждают артисты,которые не боятся выглядеть глупо на сцене. По этим параметрам, самый подходящийкандидат на участие в конкурсе от России – Филипп Киркоров.Победители нынешнего "Евровидения" – люди, которыене боятся посмеяться над собой на сцене, даже выглядеть немного глупо. Этоартисты, которые умеют делать необычные запоминающиеся номера. К последнимклипам Филиппа Киркорова можно относиться по-разному – но, в то же время,понятно, почему они набирают 50 и даже 100 миллионов просмотров."В них артист в определенной мере высмеивает себя истебется над всеми окружающими. Именно поэтому выиграли "Лорди" иКончита Вурст, а в прошлом году Нетта Барзилай, и почти выиграла несколько летназад Верка Сердючка. Киркоров говорит о том, что Бузова по всем параметрамконкурсу подходит. Он безусловно прав, вынужден согласиться, это формат"Евровидения" – за исключением одного "но". На этомконкурсе кроме того, чтобы смеяться нам самим собой, нужно еще и хорошо петьуметь вживую. А вот с этим у Оли большие проблемы", – сказал Дням.ру членэкспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме ВадимМанукян.По словам эксперта, любая попытка послать в Израиль, гдепройдет фестиваль, просто победителей конкурса "Голос" будет обреченана провал. Достаточно вспомнить Подольскую или Савичеву. Европейцы на этомконкурсе голосуют за необычные персоналии и необычные шоу на сцене – а в этомравных Киркорову в нашей стране сейчас просто нет, уверен Манукян. А вотУкраине надо посылать Верку Сердючку."Украина сейчас представила 16 финалистов внутреннегоотбора на этот конкурс. Все сплошь молодые исполнители. Их так ничему и ненаучил прошлогодний провал Melovin. Не нужны Европе просто модные украинскиеисполнители. Им Верка Сердючка нужна. Посылайте ее снова и победа будет ваша. Унас Верки Сердючки нет, поэтому посылать нужно ", – заключилэксперт.Ранее Манукян заявил, что Филипп -идеальныйкандидат на поездку от России на "Евровидение" в Тель-Авив. Экспертотметил, что тусовка на песенном конкурсе уже давно считает Киркорова своим. Идея Манукяна возмутила некоторых музыкальных критиков.