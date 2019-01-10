Любители онлайн-шопинга в иностранных магазинах смогут платить таможенные платежи через Почту России. Это совместный эксперимент почтовой и таможенной служб. Сделать это можно прямо в мобильном приложении Почты.

Любители онлайн-шопинга в иностранных магазинах смогут платить таможенные платежи через Почту России. Это совместный эксперимент почтовой и таможенной служб. Сделать это можно прямо в мобильном приложении Почты.С 1-го января пошлина взимается с интернет-покупок, стоимость которых превышает 500 евро в месяц, напоминает телеканал "Россия 24".