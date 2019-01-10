10.01.2019

2019-01-10 16:06:02

Под Москвой 80-летнего мужчину одурачили на 100 тысяч

Подмосковные правоохранители задержали в Подольске вора, ограбившего квартиру 88-летнего пенсионера. Злоумышленник совершил преступление под предлогом продажи постельного белья.



Так как у пенсионера не оказалось с собой нужной суммы, вор предложил вместе сходить за деньгами. Когда хозяин квартиры покинул комнату, мужчина похитил из шкафа 105 тысяч рублей. На мужчину завели уголовное дело, передает сайт "".