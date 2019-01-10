10.01.2019

2019-01-10 18:50:46

Под Тюменью насмерть сбили пешехода

Под Тюменью автомобиль Lexus насмерть сбил пешехода. Погибший двигался вблизи от регулируемого пешеходного перехода.



Обстоятельства аварии выясняются, передает . Всего за минувшие сутки в Тюменской области произошло восемь ДТП, в которых один человек погиб.