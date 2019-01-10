Подозреваемый с помощью домкрата уже успел снять металлические ворота и погрузить их в автомобиль марки «Газель»....

Сотрудники уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России «Щербинский» г. Москвы с поличным задержали ранее неоднократно судимого 34-летнего мужчину, подозреваемого в покушении на кражу имущества 73-летней местной жительницы.В дежурную часть территориального отдела полиции поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина пытается похитить металлические ворота с гаражного бокса, принадлежащего 73-летней местной жительнице.Прибывшие на место происшествия оперативники уголовного розыска задержали злоумышленника - ранее неоднократно судимого 34-летнего неработающего мужчину, проживающего в столице. Было установлено, что подозреваемый с помощью домкрата уже успел снять металлические ворота и погрузить их в автомобиль марки «Газель». Злоумышленник намеревался сдать похищенное в пункт приема металлолома, а полученными денежными средствами распорядиться по своему усмотрению.Пожилая женщина горячо поблагодарила полицейских за оперативную работу в поимке злоумышленника и недопущению кражи ее имущества.Следственным отделом МО МВД России «Щербинский » г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ТиНАО(999)010-51-79