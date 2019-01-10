Местонахождение подростка было установлено. Девочку вернули домой...

Сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Куриловское» г. Москвы совместно с коллегами из отдела по делам несовершеннолетних и полицейскими патрульно-постовой службы менее чем за сутки разыскали 14-летнюю девочку и вернули ее домой.В межмуниципальный отдел полиции от 40-летней местной жительницы поступило сообщение о том, что пропала ее 14-летняя дочь. По словам матери, девочка собиралась поехать в ближайшее Подмосковье в гости к подруге, однако там она не появилась. Женщина обратилась в полицию.Полицейские незамедлительно начали розыскные мероприятия, в ходе которых по территории Москвы и Подмосковья были разосланы ориентировки на пропавшую девочку, опрошены соседи и друзья подростка, обследованы места ее возможного пребывания.Благодаря оперативным действиям сотрудников полиции вечером того же дня местонахождение подростка было установлено. Девочка находилась в подъезде одного из жилых домов на территории города Балашихи Московской области, где проживает ее знакомый. Противоправных действий в отношении нее совершено не было.В сопровождении полицейских девочка была доставлена в межмуниципальный отдел полиции, где ее передали родителям. Сотрудниками уголовного розыска УВД по ТиНАО с родителями была проведена профилактическая беседа.Родители подростка выразили большую благодарность сотрудникам УВД по ТиНАО за оперативную, грамотную и слаженную работу, благодаря которой их дочь вернулась домой.Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79