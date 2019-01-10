Бывшая возлюбленная рэп-исполнителя Алексея Долматова, выступающего под псевдонимом Гуф, стала участницей скандального телепроекта. Новая героиня шоу Дом-2 Яна Шевцова уже успела шокировать зрителей вызывающим поведением.

Бывшая возлюбленнаярэп-исполнителя Алексея Долматова, выступающего под псевдонимом Гуф, стала участницей скандального телепроекта. Новая героиня шоу"Дом-2" Яна Шевцова уже успела шокировать зрителей вызывающим поведением.На видеозаписи она раздевается под трек Ольги Бузовой "Миромправит любовь". За происходящим наблюдает участник телепроекта Захар Саленко. Шевцова рассказала, чтопришла на шоу ради него и теперь сделает все, чтобы привлечь внимание мужчины.Пользователи раскритиковали поведение 18-летней звезды "".Они считают, что Яна может стать отрицательным примером длямолодых людей: "Вообще, что ли, рехнулись? Еще по телевизору это показывают…", "Когдазакроют этот ужас?", "Позор на всю страну", "Мне очень жалко ее родителей", "Либонаркоманка, либо умственно отсталая".Один из пользователей уверен, что девушка пришла на проект только для того, чтобы статьизвестной и заработать как можно больше денег. "Пришла в 18 лет, разделась догола на всю странуперед парнем, которого ни разу не видела. А потом вот такие ходят по передачами обвиняют парней во всяких бесчестьях, делая на этом имя и пиар", – написалвозмущенный комментатор.Ранее героиня "" рассказала о том, что состояла вромантических отношениях с популярным рэпером Гуфом. В то время он встречался с солисткой A'Studio Кети Топурией. Шевцова сообщила, что неверный музыкант сам настаивал на частых встречах, после чего решил прекратить общение, угрожая расправой.