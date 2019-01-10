Трое сотрудников предприятия Вода Донбасса ранены при обстреле служебного автомобиля предприятия украинскими военнослужащими у Ясиноватой. Обстрел начался во время очистки проезда от снега сотрудниками коммунального предприятия Вода Донбасса в районе Васильевской насосной станции.

Трое сотрудников предприятия "Вода Донбасса" ранены при обстреле служебного автомобиля предприятия украинскими военнослужащими у Ясиноватой. Обстрел начался во время очистки от снега проезда на рабочее место сотрудниками коммунального предприятия "Вода Донбасса" в районе Васильевской насосной станции первого подъема.Ранения пострадавших оцениваются как средней тяжести, сообщает РИА Новости. Огонь по рабочим предприятия велся с украинских позиций из БМП-1 и станкового противотанкового гранатомета.Обстрелянный автомобиль ЗиЛ-131 регулярно курсирует по одному и тому же маршруту, отметил представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. Машина перевозит дежурную смену Донецкой фильтровальной станции. После обстрела у села Крутая Балка, которое Киев не контролирует, автомобиль сгорел. При этом сейчас в Донбассе действует режим новогоднего перемирия.Военную операцию против Донецкой и Луганской народных республик Киев начал в апреле 2014 года. Население Донецка и Луганска не признало итогов февральской смены власти Майданом в Киеве. С 2014 года жертвами конфликта в Донбассе стали более 10 тысяч человек.