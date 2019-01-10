Телеведущая Ксения Собчак планирует вернуться в политику. Скандально известная блондинка вновь поучаствует в выборах.

Телеведущая Ксения Собчак планируетвернуться в политику. Скандально известная блондинка вновь поучаствует в выборах.Ходят слухи, что в февралеКсения Собчак забудет о светских тусовках и на некоторое время переедет в Санкт-Петербург.Знаменитость планирует реанимировать свою политическую карьеру.С некоторых пор теледиваактивно собирает команду для участия в выборах. Амбициозная звезда позарилась на пост губернатораСанкт-Петербурга. Об этом сообщает телеграмм-канал "Только никому".Отметим, что ранее самоуверенная Ксения баллотировалась на пост главы государства. Заявляя о своем выдвижении, блондинкапоясняла, что считает участие в выборах лучшим законным способом выразитьпротест и что планирует стать своеобразной графой "против всех".К слову, дерзким мечтам Ксении о президентскомкресле не суждено было сбыться. По итогам голосования Ксения получила навыборах всего лишь 1,66 % голосов при 76,65 % у Владимира Путина.