Телеведущая Ксения Собчак планирует
вернуться в политику. Скандально известная блондинка вновь поучаствует в выборах.
Телеведущая Ксения Собчак планирует
вернуться в политику. Скандально известная блондинка вновь поучаствует в выборах.
Ходят слухи, что в феврале
Ксения Собчак забудет о светских тусовках и на некоторое время переедет в Санкт-Петербург.
Знаменитость планирует реанимировать свою политическую карьеру.
С некоторых пор теледива
активно собирает команду для участия в выборах. Амбициозная звезда позарилась на пост губернатора
Санкт-Петербурга. Об этом сообщает телеграмм-канал "Только никому".
Отметим, что ранее самоуверенная Ксения баллотировалась на пост главы государства. Заявляя о своем выдвижении, блондинка
поясняла, что считает участие в выборах лучшим законным способом выразить
протест и что планирует стать своеобразной графой "против всех".
К слову, дерзким мечтам Ксении о президентском
кресле не суждено было сбыться. По итогам голосования Ксения получила на
выборах всего лишь 1,66 % голосов при 76,65 % у Владимира Путина.