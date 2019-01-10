Несмотря на то, что обычно январь считается мертвым с точке зрения громких информационных поводов месяцем, страсти продолжают кипеть даже в трескучие морозы. Даже разъехавшиеся на каникулы по теплым странам звезды продолжают радовать своих поклонников возможностью зацепиться за неловко сказанное слово или пошептаться о новых слухах про их личную жизнь. Если присмотреться внимательнее, то скандальных заявлений, кажется, стало даже больше. Специально для Вас Дни.ру собрали все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 10 января 2019 года.

Несмотря на то, что обычно январь считается "мертвым" с точке зрения громких информационных поводов месяцем, страсти продолжают кипеть даже в трескучие морозы. Даже разъехавшиеся на каникулы по теплым странам звезды продолжают радовать своих поклонников возможностью зацепиться за неловко сказанное слово или пошептаться о новых слухах про их личную жизнь. Если присмотреться внимательнее, то скандальных заявлений, кажется, стало даже больше. Специально для Вас "Дни.ру" собрали все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 10 января 2019 года.В обществе до сих пор не сложилось консенсуса по поводу отношения к певице Ольге Бузовой. Некоторые считают, что единого мнения не появится и позже. Дескать, и через пять, и через десять, а то и через сто лет народ будет скрещивать мечи и ломать копья, пытаясь выяснить, хвалить ли девушку за то, что она делает, или же ругать.Как бы то ни было, певица уже успела стать неотъемлемой частью российской эстрады. Поэтому многие сильно удивились, когда узнали, что ее выступление было вырезано из эфира Первого канала. И даже суровый критик отечественного телевидения член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян в разговоре с "Дни.ру" пожалел красавицу.Материал дополняетсяПоследние новости шоу-бизнеса на сегодня, 10 января 2019 года, читайте в и специальных .