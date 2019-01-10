Нумеролог Клара Куздебнаева рассказала о будущем Примадонны и юмориста. По ее словам, Алла Пугачева и Максим Галкин в скором времени могут пережить разрыв.

Нумеролог Клара Куздебнаева рассказала о будущем Примадонны июмориста. По ее словам, Алла Пугачева и Максим Галкин в скором времени могут пережитьразрыв.Специалистсделала предсказание на 2019 и ближайшие годы. Оказывается, внешне благополучныеотношения певицы и артиста находятся под угрозой."Уних расставание идет через два года. Будет достаточно конфликтная ситуация.Сложная полоса – 43,44, особенно 44 года, а это совпадаетс периодом спада у Аллы Борисовны. Поэтому у них возможнорасставание. Потому что, когда оба партнера находятся на спаде – идетневосприятие в партнерских отношениях", – заявила нумеролог программе "Светская хроника".Она добавила, что семейное счастье зависит целиком "от великоготерпения Примадонны".Вместе с тем Куздебнаева добавила, что благодаря силе духа способнапреодолеть любые невзгоды, в том числе и в отношениях с мужем.Нумеролог отметила, что из певицы получился бы хороший политик. По ее словам,Пугачева – носитель знака власти, знака миротворца. "Молча может всех людейподчинять", – заметила специалист.Кроме того, по мнениюКуздебнаевой, Примадонна обладает даром гипноза. По словам звездногонумеролога, у Пугачевой сильные экстрасенсорные способности. В целом, как заявиланумеролог, ждет замечательный год. "Но через полгода последня рождения – с 15 октября идет спад. Спад энергетический,когда нужно обратить внимание на здоровье", – заключила эксперт.