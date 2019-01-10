Нумеролог Клара Куздебнаева рассказала о будущем Примадонны и
юмориста. По ее словам, Алла Пугачева и Максим Галкин в скором времени могут пережить
разрыв.
Нумеролог Клара Куздебнаева рассказала о будущем Примадонны и
юмориста. По ее словам, Алла Пугачева и Максим Галкин в скором времени могут пережить
разрыв.
Специалист
сделала предсказание на 2019 и ближайшие годы. Оказывается, внешне благополучные
отношения певицы и артиста находятся под угрозой.
"У
них расставание идет через два года. Будет достаточно конфликтная ситуация.
Сложная полоса – 43,44, особенно 44 года, а это совпадает
с периодом спада у Аллы Борисовны. Поэтому у них возможно
расставание. Потому что, когда оба партнера находятся на спаде – идет
невосприятие в партнерских отношениях", – заявила нумеролог программе "Светская хроника".
Она добавила, что семейное счастье зависит целиком "от великого
терпения Примадонны".
Вместе с тем Куздебнаева добавила, что благодаря силе духа способна
преодолеть любые невзгоды, в том числе и в отношениях с мужем.
Нумеролог отметила, что из певицы получился бы хороший политик. По ее словам,
Пугачева – носитель знака власти, знака миротворца. "Молча может всех людей
подчинять", – заметила специалист.
Кроме того, по мнению
Куздебнаевой, Примадонна обладает даром гипноза. По словам звездного
нумеролога, у Пугачевой сильные экстрасенсорные способности. В целом, как заявила
нумеролог, ждет замечательный год. "Но через полгода после
дня рождения – с 15 октября идет спад. Спад энергетический,
когда нужно обратить внимание на здоровье", – заключила эксперт.