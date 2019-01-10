Число пострадавших в результате пожара, вспыхнувшего в квартире жилого дома в Москве, увеличилось до трех человек. В процессе тушения пожара из дома были эвакуированы 20 человек.

Число пострадавших в результате пожара, вспыхнувшего в квартире жилого дома в Москве, увеличилось до трех человек. Об этом СМИ сообщили представители в экстренных службах столицы.Как уточняется, пострадали три человека, в том числе один ребенок. Врачи осмотрели еще одного жильца.В процессе тушения пожара из дома были эвакуированы 20 человек, передает ТАСС.Возгорание произошло в квартире на втором этаже 12-этажного жилого дома, расположенного по адресу Крутицкий вал, дом №3. В 22:22 пожар удалось ликвидировать. Общая его площадь составила 20 квадратных метров.