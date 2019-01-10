Во Владимире продолжают устранять последствия новогодних снегопадов. Рабочие и техника убирают снег с центральных и второстепенных улиц в круглосуточном режиме. А вот во дворах жилых домов, за уборку которых отвечают управляющие компании, ТСЖ или ЖСК, ситуация совсем иная. На многих территориях за 10 дней нового года техника не появлялась ни разу. Какими штрафами грозит управорганизациям такая безалаберность - расскажет Оксана Любимова.

Во Владимире продолжают устранять последствия новогодних снегопадов. Рабочие и техника убирают снег с центральных и второстепенных улиц в круглосуточном режиме. А вот во дворах жилых домов, за уборку которых отвечают управляющие компании, ТСЖ или ЖСК, ситуация совсем иная. На многих территориях за 10 дней нового года техника не появлялась ни разу. Какими штрафами грозит управорганизациям такая безалаберность - расскажет Оксана Любимова.Всю ночь наряду с центральными магистралями техника Центра управления городскими дорогами убирала второстепенные автодороги на Музейной и Кремлевской, улицах Разина, Герцена и Подбельского. А с самого утра рабочие принялись за очистку от снега Диктора Левитана, Доватора, Северной и Стрелецкой. Сотрудники ЦУГД вручную счищают снег и наледь с тротуаров, а погрузочная техника вывозит его за пределы города.Александр Титов, сотрудник ЦУГД: "Убираем снежок, чтоб люди не падали, чтоб было комфортно ходить. Без сложностей не бывает. То камушек надо поднять, его раздолбить. То лед надо подолбить. И все руками. Вот такая наша работа".Вывоз снега это уже вторая очередь уборки областного центра после снегопадов. Каждый день к ней привлекается больше 50 единиц техники и около 70 работников ручной уборки.Николай Дятлов, зам. директора ЦУГД: "В первую очередь идут дороги первой и второй категории, где следует общественный транспорт и большая интенсивность автомобильного движения. И потом уже сплошняком идут по всем остальным автомобильным дорогам. Есть дороги, где мы расширяем проезжую часть".Технику и людей распределяют по городу в зависимости от ситуации в конкретных районах областного центра. План уборки в ЦУГД постоянно корректируют с учетом звонков от жителей и информации от КТОСОв. В случае необходимости спецтехнику для противогололедной обработки дорог перенаправляют с одной улицы на другую. Только вот водители, которые зачастую обвиняют коммунальщиков в нерасторопности, сами становятся причиной снежной каши на дорогах.Николай Дятлов, зам. директора ЦУГД: "Оставляют свои транспортные средства, нарушая правила дорожного движения. Нарушают правила стоянки по четным - нечетным. Стараемся в зимний период устанавливать по многим проблемным улицам, зауженным улицам стоянку по четным, нечетным дням, чтобы осуществлять уборку после снегопада было проще и прохождение комбинированных снегоуборочных машин и другой техники во время снегопада".А вот убирать снег во дворах - обязанность управляющих компаний. В новогодние праздники телефоны диспетчерских служб буквально разрывались от возмущенных звонков жителей, что у жилых домов не пройти, не проехать. Вот у дома № 12 по улице Василисина, который обслуживает ЖСК -37, на дороге снежная каша, подходы к подъездам не посыпаны противогололедной смесью, а над домом нависли огромные сосульки. Жительница этой пятиэтажки Людмила Николаевна передвигаться может только на костылях. Женщина рассказывает, сегодня, чтобы попасть в поликлинику, еле дошла по скользкой дорожке до такси.Людмила Николаевна, жительница дома № 12 по ул Василисина: "Смотрите! Тротуары нечищены, здесь нечищено. Скользко, конечно. Надо убирать, дворы нечищены. Сами видите".А во дворе дома на Октябрьском проспекте 43а, за который отвечает управляющая компания МКП ЖКХ, совсем другая картина. Дорога почищена, а сосульки с крыши сбиты. Рабочие убирают лед уже с кровли соседнего дома. За придомовой уборкой городских дворов пристально следят в управлении ЖКХ. Управкомпаниям в очередной раз напомнили об обязанности вывезти снег и привести тротуары и крыши в порядок. В противном случае их начнут штрафовать. Например, руководству ЖСК-37 уже направили соответствующее уведомление за безобразную уборку на улице Василисина.Екатерина Баланина, и. о. заведующей муниципального жилищного контроля городского управления ЖКХ: "У нас содержание придомовых территорий в течение всего дня идет. Если управляющие организации выполнили работы до 8 утра, а снег идет дальше, они уборку продолжают в течение всего рабочего дня. Нам звонят неоднократно. Поступил повторный звонок, если управляющая организация, ТСЖ, ЖСК не выполнило эти работы. Тогда мы принимаем меры административного реагирования, привлекаем к административной ответственности".О случаях несвоевременной или некачественной уборки придомовой территории жители могут сообщить в городское Управление ЖКХ по телефону горячей линии - 53-26-30. За снег во дворах и сосульки на крышах управляющие компании обещают наказывать штрафами от 20 до 50 тысяч рублей. За повторные нарушения сумма штрафа и вовсе может составлять до 200 тысяч рублей.