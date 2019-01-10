В один из роддомов Москвы 9 января поступила 15-летняя девушка. В медучреждение она самостоятельно приехала на такси. Полицейские выяснили, что в Элисте школьница числится как пропавшая без вести. Устанавливается личность отца ребенка, которого родила несовершеннолетняя.

В один из столичных роддомов 9 января поступила 15-летняя девушка. В последнее время она проживала в подмосковном Павловском Посаде, а в медучреждение приехала самостоятельно на такси.Полицейские выяснили, что эта девушка находится в розыске: в Элисте она числится как пропавшая без вести, сообщает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на региональное управление МВД.Сейчас правоохранители устанавливают личность отца младенца, которого родила несовершеннолетняя девушка.