Правоохранительные
органы смогут по заявлению родителей оперативно получить доступ к
данным геолокации смартфона или планшета ребенка, что ускорит его
розыск. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя
соответствующий законопроект. В четверг, 10 января, депутаты приняли
нормативно-правовой акт в первом чтении.
Правоохранительные
органы смогут по заявлению родителей оперативно получить доступ к
данным геолокации смартфона или планшета ребенка, что ускорит его
розыск. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя
соответствующий законопроект. В четверг, 10 января, депутаты приняли
нормативно-правовой акт в первом чтении.
Документ
вносит поправки в закон "Об оперативно-розыскной деятельности". В
случае согласия одного из родителей ребенка или его законного
представителя, правоохранители могут получить данные о местонахождении пропавшего на основе геолокации оборудования
– смартфона, планшета или другого устройства.
"В
течение 48 часов с момента начала проведения оперативно-розыскного
мероприятия орган, осуществляющий его, обязан получить судебное решение о
проведении такого оперативно-розыскного мероприятия либо прекратить его
проведение", – говорится в законопроекте.
По
словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, предлагаемые меры позволят
ускорить поиск детей. "Это время может оказаться бесценным, если,
например, ребенок заблудился, потерялся, или с ним случилась беда", -
подчеркнул парламентарий.
В
свою очередь, зампред нижней палаты Ирина Яровая привела данные
статистики, согласно которым 10% возбуждаемых розыскных дел связаны с
исчезновением несовершеннолетних. Правоохранители, спасатели и
общественники нуждаются в предлагаемом законопроекте, отметила она.
Напомним,
10 января Госдума . Традиционно она продлится до середины лета.
Выступая перед
коллегами-депутатами, Вячеслав Володин заявил, что нижняя палата ставит в
приоритет рассмотрение общественно-значимых законопроектов.
Нормативно-правовой акт о доступе к мобильной геолокации детей – один из
них. Также спикер выделил законопроекты о доступе родственников в
реанимацию, о паллиативной медицинской помощи.