Правоохранительные органы смогут по заявлению родителей оперативно получить доступ к данным геолокации смартфона или планшета ребенка, что ускорит его розыск. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя соответствующий законопроект. В четверг, 10 января, депутаты приняли нормативно-правовой акт в первом чтении.

Правоохранительныеорганы смогут по заявлению родителей оперативно получить доступ кданным геолокации смартфона или планшета ребенка, что ускорит егорозыск. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируясоответствующий законопроект. В четверг, 10 января, депутаты принялинормативно-правовой акт в первом чтении.Документвносит поправки в закон "Об оперативно-розыскной деятельности". Вслучае согласия одного из родителей ребенка или его законногопредставителя, правоохранители могут получить данные о местонахождении пропавшего на основе геолокации оборудования– смартфона, планшета или другого устройства."Втечение 48 часов с момента начала проведения оперативно-розыскногомероприятия орган, осуществляющий его, обязан получить судебное решение опроведении такого оперативно-розыскного мероприятия либо прекратить егопроведение", – говорится в законопроекте.Пословам спикера Госдумы Вячеслава Володина, предлагаемые меры позволятускорить поиск детей. "Это время может оказаться бесценным, если,например, ребенок заблудился, потерялся, или с ним случилась беда", -подчеркнул парламентарий.свою очередь, зампред нижней палаты Ирина Яровая привела данныестатистики, согласно которым 10% возбуждаемых розыскных дел связаны сисчезновением несовершеннолетних. Правоохранители, спасатели иобщественники нуждаются в предлагаемом законопроекте, отметила она.Напомним,10 января Госдума . Традиционно она продлится до середины лета.Выступая передколлегами-депутатами, Вячеслав Володин заявил, что нижняя палата ставит вприоритет рассмотрение общественно-значимых законопроектов.Нормативно-правовой акт о доступе к мобильной геолокации детей – один изних. Также спикер выделил законопроекты о доступе родственников вреанимацию, о паллиативной медицинской помощи.