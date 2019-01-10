Очень скоро сторонники президента Украины Петра Порошенко начнут рисовать ему высочайшие рейтинги. Объяснение такого уровня народной поддержки будет одно – создание независимой от Москвы украинской православной церкви. Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политолог Валентин Гладких.

Оченьскоро сторонники президента Украины Петра Порошенко начнут "рисовать"ему высочайшие рейтинги. Объяснение такого уровня "народной поддержки"будет одно – создание независимой от Москвы украинской православнойцеркви. Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политолог ВалентинГладких.Создание из раскольников новой церковной структуры – этотехнология, которая позволит "нарисовать" Петру Порошенко нужныерейтинги и протащить его во второй тур президентских выборов. Максимумчерез неделю, предупреждает Гладких, начнут появляться удивительныерейтинги, где лидер Незалежной, до недавнего времени являвшийся аутсайдером, будет опережать всех оппонентов."Объяснение этому будет очень простое – украинский народ просто в экстазе после этого эзотерического оргазма с томосом и теперь вышел поддержать Порошенко", – пояснил аналитик.Наличие томоса об автокефалии (независимости) украинской православной церкви позволяет лидеру Незалежнойнакручивать выгодные цифры рейтинга. "А эти результаты, которые будутрисовать в соцопросах, станут потом инструментом легализации техрезультатов, которые он якобы покажет на выборах", – добавил Гладких.конце прошлого года в Киеве прошел так называемый объединительныйсобор, где была создана новая структура – Православная церковь Украины(ПЦУ). Накануне члены Святейшего Синода Константинопольского патриархата подписали томос об автокефалии ПЦУ.Впрочем,пока церковный раскол дивидендов Петру Порошенко не приносит. Абсолютноебольшинство граждан страны – 82% – негативно относятся к деятельностипрезидента, сообщает центр социальных исследований "София". Довольнынынешним украинским лидером лишь 2,8% респондентов.Украинцыбудут избирать нового президента в марте этого года. За пару месяцев доголосования лидером гонки является глава партии "Батькивщина" ЮлияТимошенко. Хорошие рейтинги и у комика Владимира Зеленского. ПетраПорошенко готовы поддержать менее 10% граждан Незалежной.