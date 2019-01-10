Анастасия Волочкова и Ольга Бузова отдыхают на одном острове на Мальдивах. Балерину и поющую ведущую сняли в обнимку.

Анастасия Волочкова и Ольга Бузова отдыхают на одном острове на Мальдивах. Балерину и поющую ведущую сняли в обнимку.Эпичным фото разживилась "Комсомольская правда". В распоряжении газеты оказался кадр, на котором и сняты вместе. При этом если на скандальной балерине надет только микроскопический розовый купальник (мало что скрывающий, а, наоборот, подчеркивающий), то поющая ведущая выбрала объемную красную майку и джинсовые шорты. "Битва ног: #Волочкова и #Бузова столкнулись на мальдивском пляже 🌟Балерина и звезда шоу "Дом-2" поселились на одном острове. Вам кто симпатичнее?" – так звучал вопрос к общественности в подписи к фото.Ядовитые комментарии не заставили себя ждать. "Тетя Настя, нимфетка перезрелая, купальник для пятилетней девочки на свои дыни опавшие натянула и не стыдно ни грамма. Про то что ниже пояса, я вообще молчу, впихнула невпи***ое (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Срочно сообщите ПВО координаты острова!!!! Срочно пока не разбежались!!!!", "Это остров неудачниц что ли ? Сообщите локацию , мы будем избегать это место ", "с возрастом стареет не только фэйс, но и зона бикини неустанно стремится к земле!! Поэтому Насте нужно качнуть и другие губы", – прошлись по Влочковой и Бузовой катком подписчики.Впрочем, нашлись и те, кто все же отдал пальму первенства поющей ведущей. "Хоть с Олей одна из ног не торчит в верх", "Оля в этой битве N°1...", "БУЗОВА", "Ольга", "Олька скромняшка тут", "Оля не стой с ней рядом!!!!!", "Бузова хоть никогда не хамит своим подписщикам! Горой за них заступается. А Волочкова с издевкой все пишет", "Я за Буз, хоть и футболка делает ее пузатой", – высказались комментаторы.В свою очередь, попала под град критики. "О Боже! Просто Настя до сих пор не может поверить, что она давно уже выросла из 42 размера", "Ппц🙄 Волочковой пора бы ускромниться.... Фигуры НЕТ!!! *** еще и пол пирога из трусов вывалилось", "Сиськи вылезли из купальника. Настя, ну не позорь себя. Никто из звезд себя так не ведут", – пристыдили балерину подписчики.